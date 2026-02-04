USD 1.7000
Озеро Беюкшор покрылось пеной: в чем причина?

Ульвия Худиева
15:26 1418

Последние несколько дней на поверхности озера Беюкшор наблюдается образование пены. Информация об этом распространилась в социальных сетях. Берега озера покрыты клочьями этой пены. Сильный ветер распространяет ее по всему озеру. В последний раз подобное явление наблюдалось в июне прошлого года.

Озеро Беюкшор загрязнено уже много лет. Сточные воды из сотен частных домов и предприятий, расположенных вокруг озера, годами сбрасывались в этот природный водоем. Позже дома были перенесены, а основная часть акватории озера очищена. Однако многие экологи по-прежнему заявляют, что в озере все еще есть загрязнения. По их словам, для полной очистки озера потребуется много лет.

Однако в Государственной службе по надзору за использованием и охраной вод заявляют, что это не загрязнение. Служба сообщила haqqin.az, что, основываясь на результатах анализа проб воды, взятых из озера Беюкшор 2 февраля Центральной лабораторией, находящейся в ведении службы, факт нового загрязнения, то есть сброса сточных вод в озеро, не подтвержден. Концентрация ионов аммония в воде была низкой. Щелочная природа озерной воды и обнаружение в ней поверхностно-активных веществ указывают на присутствие в воде большого количества моющих средств.

«Высокая электропроводность, высокое содержание растворенных солей и хлоридов приводят к тому, что поверхностно-активные вещества остаются в воде в безветренную погоду в неактивном состоянии. Однако в ветреную погоду, в результате механического перемешивания воды и увеличения контакта с воздухом, поверхностно-активные вещества накапливаются на поверхности и образуют пену. Это пенообразование, вызванное физической реакцией, характерной для мыльных вод, не является каким-то внезапным загрязнением», - заявили в ведомстве.

В Службе заверили, что состояние озера улучшится после проведения работ. Так, планируется строительство 10,4-километрового коллектора на линии Дарнагюль – Бакиханов – Гарачухур - Говсан, 16-километрового питающего коллектора на линиях Баладжары, Бинагади, М.Э. Расулзаде, Мехдиабад и Дигях, сооружения мощностью 40 000 м³/сутки, а также реализация мероприятий, предусмотренных «Государственной программой по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Апшеронском полуострове на 2026-2035 годы», утвержденной соответствующим указом президента Азербайджанской Республики.

