Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Турция выдавливает Россию из Сирии

15:43 1918

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил американскому конгрессмену Джо Уилсону, что Анкара поддерживает вывод российских баз из Сирии. Об этом заявил Уилсон на слушаниях в Хельсинской комиссии.

По его словам, глава МИД Сирии Асаад аль-Шейбани в разговоре с ним подчеркнул, что сирийский народ, пострадавший от ударов российской авиации в ходе гражданской войны, «никогда не станет другом Москвы», несмотря на новую активизацию сирийских властей в отношениях с РФ.

Конгрессмен отметил, что увеличение военного присутствия Турции на севере Сирии в интересах США естественным образом ограничивает российское влияние и движет его к полному устранению. Он также выразил сожаление, что в Израиле предпочитают слабую и разделенную Сирию.

Уилсон полагает, что рассматривать расширение российского присутствия как буфер против Турции для Израиля – это самоубийственный шаг.

Примечательно, что на этом фоне в Дамаск прибыла российская делегация во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

По сообщению Минобороны Сирии, делегацию принял начальник Генерального штаба арабской республики Али аль-Наасан. В ведомстве указали, что визит продлится несколько дней и «направлен на развитие и укрепление военного сотрудничества в интересах обеих стран».

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 549
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1070
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1919
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13079
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 605
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3908
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6546
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1347
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3499
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2092
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2034

