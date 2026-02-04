Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил американскому конгрессмену Джо Уилсону, что Анкара поддерживает вывод российских баз из Сирии. Об этом заявил Уилсон на слушаниях в Хельсинской комиссии.

По его словам, глава МИД Сирии Асаад аль-Шейбани в разговоре с ним подчеркнул, что сирийский народ, пострадавший от ударов российской авиации в ходе гражданской войны, «никогда не станет другом Москвы», несмотря на новую активизацию сирийских властей в отношениях с РФ.

Конгрессмен отметил, что увеличение военного присутствия Турции на севере Сирии в интересах США естественным образом ограничивает российское влияние и движет его к полному устранению. Он также выразил сожаление, что в Израиле предпочитают слабую и разделенную Сирию.

Уилсон полагает, что рассматривать расширение российского присутствия как буфер против Турции для Израиля – это самоубийственный шаг.

Примечательно, что на этом фоне в Дамаск прибыла российская делегация во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

По сообщению Минобороны Сирии, делегацию принял начальник Генерального штаба арабской республики Али аль-Наасан. В ведомстве указали, что визит продлится несколько дней и «направлен на развитие и укрепление военного сотрудничества в интересах обеих стран».