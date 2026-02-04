USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

В Баку подросток выпал из окна школы

Ульвия Худиева
15:41 1408

В средней школе №163 Сабаильского района Баку 16-летний ученик выпал из окна. Инцидент произошел сегодня утром. Подросток находится в тяжелом состоянии.

В школу вызвали скорую помощь, родителей подростка и соответствующие структуры проинформировали о произошедшем. Сообщается, что школьник упал из-за неосторожности, в настоящее время идет расследование.

В Клиническом медицинском центре Республиканского центра неотложной и скорой медицинской помощи сообщили haqqin.az, что вызов в среднюю школу №163 поступил около 08:50. Подростка госпитализировали в Клинический медицинский центр с диагнозом «перелом левого запястья».

Подростку, у которого диагностировали переломы скуловой кости, поясничных позвонков, ребер и левой пяточной кости, оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время лечение пострадавшего продолжается, его состояние оценивается как тяжелое.

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 546
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1066
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1917
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13076
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 605
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3907
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6545
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1347
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3494
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2089
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2032

ЭТО ВАЖНО

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 546
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1066
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1917
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13076
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 605
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3907
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6545
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1347
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3494
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2089
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2032
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться