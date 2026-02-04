В Баку подросток выпал из окна школы

В средней школе №163 Сабаильского района Баку 16-летний ученик выпал из окна. Инцидент произошел сегодня утром. Подросток находится в тяжелом состоянии.

В школу вызвали скорую помощь, родителей подростка и соответствующие структуры проинформировали о произошедшем. Сообщается, что школьник упал из-за неосторожности, в настоящее время идет расследование.

В Клиническом медицинском центре Республиканского центра неотложной и скорой медицинской помощи сообщили haqqin.az, что вызов в среднюю школу №163 поступил около 08:50. Подростка госпитализировали в Клинический медицинский центр с диагнозом «перелом левого запястья».

Подростку, у которого диагностировали переломы скуловой кости, поясничных позвонков, ребер и левой пяточной кости, оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время лечение пострадавшего продолжается, его состояние оценивается как тяжелое.