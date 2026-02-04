Таинственное исчезновение главы крупной торговой сети

Китайская Sun Art Retail Group Ltd., управляющая одной из крупнейших в стране сетей гипермаркетов, заявила об отсутствии связи с генеральным директором компании Ли Вэйпин, сообщает Bloomberg.

В заявлении для фондовой биржи Sun Art подчеркнула, что исчезновение главы компании не связано с ее операционной деятельностью. «Этот вопрос не оказывает существенного негативного влияния на группу, и бизнес, и операции группы будут продолжаться в обычном режиме», — указали в компании.

Временное руководство группой возложено на председателя совета директоров Джулиана Юула Вольхарда.

При этом Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ, в том числе издание Jiemian, сообщил, что Ли Вэйпин могла быть задержана полицией для содействия неуточненному расследованию и с 30 января не появлялась в офисе. В Sun Art, однако, назвали подобные сообщения «фейковыми новостями».

Агентство отмечает, что исчезновения руководителей крупных китайских компаний происходят не впервые: в ряде случаев они впоследствии становились фигурантами расследований.