USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Таинственное исчезновение главы крупной торговой сети

16:07 1370

Китайская Sun Art Retail Group Ltd., управляющая одной из крупнейших в стране сетей гипермаркетов, заявила об отсутствии связи с генеральным директором компании Ли Вэйпин, сообщает Bloomberg.

В заявлении для фондовой биржи Sun Art подчеркнула, что исчезновение главы компании не связано с ее операционной деятельностью. «Этот вопрос не оказывает существенного негативного влияния на группу, и бизнес, и операции группы будут продолжаться в обычном режиме», — указали в компании. 

Временное руководство группой возложено на председателя совета директоров Джулиана Юула Вольхарда.

При этом Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ, в том числе издание Jiemian, сообщил, что Ли Вэйпин могла быть задержана полицией для содействия неуточненному расследованию и с 30 января не появлялась в офисе. В Sun Art, однако, назвали подобные сообщения «фейковыми новостями».

Агентство отмечает, что исчезновения руководителей крупных китайских компаний происходят не впервые: в ряде случаев они впоследствии становились фигурантами расследований.

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 558
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1078
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1924
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13082
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 608
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3912
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6549
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1352
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3504
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2094
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2036

ЭТО ВАЖНО

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 558
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1078
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1924
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13082
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 608
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3912
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6549
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1352
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3504
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2094
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2036
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться