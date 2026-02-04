USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Девочка-подросток ударила ножом отца: он умер

Инара Рафикгызы
16:15 1368

В больнице города Баку скончался Руфат Гашимов, получивший накануне ножевое ранение.

По информации, полученной haqqin.az, инцидент зафиксирован в Низаминском районе Баку. Есть основания полагать, что преступление совершила 15-летняя дочь Р.Гашимова. Подросток задержана. По предварительной информации, инцидент произошел, когда девочка вступилась за свою мать: Гашимов избивал супругу.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что есть обоснованные подозрения в том, что 2 февраля в одной из квартир в Низаминском районе Баку несовершеннолетняя нанесла ножевое ранение Руфату Гашимову, 1977 года рождения. От полученной травмы мужчина скончался на следующий день в больнице, где проходил лечение.

Возбуждено уголовное дело, предварительное расследование которого проводит Низаминская районная прокуратура.

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 560
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1080
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1925
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13082
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 609
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3912
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6549
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1354
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3506
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2095
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2036

ЭТО ВАЖНО

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 560
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1080
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1925
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13082
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 609
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3912
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6549
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1354
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3506
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2095
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2036
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться