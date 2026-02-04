Девочка-подросток ударила ножом отца: он умер

В больнице города Баку скончался Руфат Гашимов, получивший накануне ножевое ранение.

По информации, полученной haqqin.az, инцидент зафиксирован в Низаминском районе Баку. Есть основания полагать, что преступление совершила 15-летняя дочь Р.Гашимова. Подросток задержана. По предварительной информации, инцидент произошел, когда девочка вступилась за свою мать: Гашимов избивал супругу.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что есть обоснованные подозрения в том, что 2 февраля в одной из квартир в Низаминском районе Баку несовершеннолетняя нанесла ножевое ранение Руфату Гашимову, 1977 года рождения. От полученной травмы мужчина скончался на следующий день в больнице, где проходил лечение.

Возбуждено уголовное дело, предварительное расследование которого проводит Низаминская районная прокуратура.