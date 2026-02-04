Азербайджан и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании

В рамках визита в Израиль делегации Азербайджана заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы и министр инноваций, науки и технологий Гила Гамлиэль подписали «Меморандум о взаимопонимании по программе научного сотрудничества между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством инноваций, науки и технологий Государства Израиль».

Как сообщили в Министерстве науки и образования, меморандум о взаимопонимании предусматривает реализацию совместных научно-исследовательских проектов между высшими учебными заведениями и научными институтами, совместное финансирование исследовательских проектов, обмен докторантами, учеными и преподавательским составом, организацию совместных мероприятий, а также сотрудничество с Израилем в других областях.