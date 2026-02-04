Симонян и Лавров встретятся в Москве

Спикер парламента Армении Ален Симонян в рамках официального визита в Москву проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ходе переговоров планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальную региональную повестку. Особое внимание стороны намерены уделить взаимодействию Москвы и Еревана в рамках общих евразийских интеграционных структур и развитию диалога по этому направлению, добавила Захарова.

Визит армянской делегации во главе с Аленом Симоняном в Россию запланирован на период с 4 по 7 февраля.