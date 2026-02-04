USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Симонян и Лавров встретятся в Москве

16:17 608

Спикер парламента Армении Ален Симонян в рамках официального визита в Москву проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ходе переговоров планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальную региональную повестку. Особое внимание стороны намерены уделить взаимодействию Москвы и Еревана в рамках общих евразийских интеграционных структур и развитию диалога по этому направлению, добавила Захарова.

Визит армянской делегации во главе с Аленом Симоняном в Россию запланирован на период с 4 по 7 февраля.

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 560
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1080
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1925
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13082
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 609
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3912
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6549
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1354
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3506
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2095
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2036

ЭТО ВАЖНО

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 560
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1080
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1925
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13082
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 609
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3912
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6549
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1354
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3506
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2095
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2036
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться