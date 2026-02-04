В Европе призвали бурить дома, а не импортировать

USD 1.7000
Европейским странам следует активнее осваивать собственную газодобычу, считает глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.

«До 2050 года Европа останется нетто-импортером газа, поэтому мы считаем, что необходимо обеспечить увеличение производства здесь, в Европе. Конечно, необходимы дополнительные усилия по добыче газа в Европе, снижению импорта и диверсификации источников поставок газа. Нам нужно множество разных поставщиков для увеличения безопасности поставок», – отметил Штерн, выступая на пресс-конференции.

Глава OMV также сообщил, что компания рассчитывает ввести в эксплуатацию газовое месторождение Neptun Deep в Черном море в 2027 году. По его словам, реализация проекта позволит Румынии впервые стать чистым экспортером газа, включая поставки в Венгрию и Словакию.

Штерн подчеркнул, что Черное море обладает дополнительным потенциалом для развития газодобычи, который следует задействовать. «Но возможности открываются не только здесь... Нам нужно активизироваться повсюду», – добавил он.

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 561
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1081
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1925
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13082
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 609
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3912
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6550
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1356
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3507
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2095
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2036

