В Европе призвали бурить дома, а не импортировать

«До 2050 года Европа останется нетто-импортером газа, поэтому мы считаем, что необходимо обеспечить увеличение производства здесь, в Европе. Конечно, необходимы дополнительные усилия по добыче газа в Европе, снижению импорта и диверсификации источников поставок газа. Нам нужно множество разных поставщиков для увеличения безопасности поставок», – отметил Штерн, выступая на пресс-конференции.

Глава OMV также сообщил, что компания рассчитывает ввести в эксплуатацию газовое месторождение Neptun Deep в Черном море в 2027 году. По его словам, реализация проекта позволит Румынии впервые стать чистым экспортером газа, включая поставки в Венгрию и Словакию.

Штерн подчеркнул, что Черное море обладает дополнительным потенциалом для развития газодобычи, который следует задействовать. «Но возможности открываются не только здесь... Нам нужно активизироваться повсюду», – добавил он.