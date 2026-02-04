Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?

Комментируя заявление AmCham Azerbaijan в интервью haqqin.az, экономист Асиф Ибрагимов отметил, что Американо-азербайджанская торговая палата правильно расставила акценты в связи с данной темой. По его словам, речь идет не о какой-то новой технологии — это механизм, который применяется во всем мире.

«Государство должно разработать четкие технические нормы и регламенты, сформировать конкурентную среду, чтобы гражданин мог самостоятельно выбрать банк, услугами которого он доволен, и чтобы между финансовыми организациями возникла здоровая конкуренция. В противном случае появляются негативные факторы, включая снижение качества услуг и задержки при использовании финансовых инструментов. В настоящее время на первый план выдвигается ограниченный круг заранее отобранных банков. Выпуск пенсионных карт был поручен в основном более сильным банкам с крупным портфелем и низким уровнем рисков», — отметил он.

Ибрагимов напомнил, что в предыдущие годы банковский сектор сталкивался с серьезными проблемами: существовали трудности с финансовыми портфелями, а у ряда банков наблюдались высокие риски ликвидности. По его словам, в прошлом году было внедрено применение стандартов Basel III, и в этом направлении были приняты определенные меры по снижению финансовых рисков.

Экономист подчеркнул, что цель этих шагов заключалась в том, чтобы банки, выплачивающие пенсии, не создавали проблем для граждан. Именно поэтому на сегодняшний день фактически можно назвать два банка, которые обслуживают пенсионные карты и работают в этом сегменте.

«Центральный банк уже предпринимает определенные практические шаги. Насколько нам известно, на основании официального запроса, направленного Американо-азербайджанской торговой палатой напрямую в Центральный банк, соответствующие процессы были запущены. В ходе встреч ЦБА с экспертами-экономистами в прошлом году данный вопрос поднимался неоднократно, и руководство регулятора дало понять, что работа в этом направлении ведется. В настоящее время вопрос находится на этапе тестирования, официальных заявлений по этому поводу пока не сделано», — отметил Ибрагимов.

По его мнению, в конце 2026 года — начале 2027 года данный механизм начнет реализовываться на практике. Он отметил, что будет создано программное обеспечение, реализованы интеграционные процессы, а между госорганами, отвечающими за социальную защиту, и коммерческими и государственным банками появится единая интегрированная платформа.

«В результате пенсионеры и получатели социальных выплат смогут самостоятельно выбирать банк, в котором они хотят получать пенсионную карту, так же, как это давно практикуется в странах Европы», — добавил Ибрагимов.