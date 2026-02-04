USD 1.7000
Директор Республиканского наркоцентра о пути в никуда

16:29 604

Прием наркотического вещества и его воздействие на организм, клиническая эффективность вещества зависят от того, к какой группе оно относится. Так в ходе прямого эфира на официальном аккаунте Минздрава в Instagram сказал директор Республиканского наркологического центра Фазаиль Садыгов.

По его словам, при приеме самых распространенных наркотиков — опиоидов, включая их синтетические и полусинтетические формы, — воздействие на центральную нервную систему проявляется в виде эйфории, ощущения расслабления и спокойствия, седативного эффекта, сонливости, ослабления внимания и реакции, замедления речи, сужения зрачков, замедления дыхания, брадикардии, снижения давления, тошноты, рвоты, сухости во рту, запоров: «С увеличением дозы повышается риск угнетения дыхания и комы».

Другой широко распространенный наркотик — каннабиноиды. При их приеме наблюдаются расслабление, эйфория, снижение внимания, памяти и реакции, приступы смеха, нетерпимость, радость, иногда паника, параноидальные мысли, светочувствительность, покраснение глаз, тахикардия, снижение давления, увеличение аппетита, иногда тошнота, потливость, замедление движений и т.д. При высоких дозах могут проявляться панические атаки и психотические симптомы.

Директор отметил, что при приеме психостимуляторов (например, амфетамин, метамфетамин, кокаин и др.) наблюдаются повышение энергии и бодрствования, эйфория, рост уверенности в себе, бессонница, повышение концентрации, возбуждение, иногда агрессивные состояния. При высоких дозах возможны паника, параноидальные мысли, галлюцинации, расширение зрачков, тахикардия, повышение давления и температуры, невозможность оставаться на месте, сжатие зубов, снижение аппетита, потеря веса. Определить, принимал ли человек наркотические вещества, можно с помощью простых методов — через наркотесты, которые выявляют наличие вещества в моче.

По словам Садыгова, все обращения в Республиканский наркологический центр с целью лечения добровольные, по сравнению с предыдущим годом их число уменьшилось. Пациенты, особенно проживающие в Баку, получают амбулаторное лечение в Бакинском городском наркологическом центре: «Многие пациенты, пользуясь правом на анонимное лечение, проходят амбулаторное лечение или лечение на дому. Принудительное лечение в соответствии с законодательством Азербайджана применяется только по решению суда, и в этой форме лечения также наблюдается увеличение». Директор отметил, что в целом благодаря просветительской работе населения о наркотиках, их социальных, медицинских, психологических и правовых последствиях количество обращений в наркологические медицинские учреждения увеличивается: «Следует отметить, что во всем мире из каждых 6 человек, страдающих наркотической зависимостью, лечение получает только один. В Азербайджане же этот показатель — 6 из 6. То есть каждый пациент может получить лечение в наркологическом учреждении как анонимно, так и в обычном порядке».

