Эрдоган прибыл в Каир: что на повестке дня?

В воздушной гавани Эрдогана встретили глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси с супругой Интисар Амер, а также посол Турции в Каире Салих Мутлу Шен.

Самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на борту приземлился в международном аэропорту Каира, сообщает агентство Anadolu.

В состав турецкой делегации вошли супруга главы государства Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, министр национальной обороны Яшар Гюлер, главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, а также другие официальные лица.

Напомним, последняя очная встреча лидеров Турции и Египта состоялась на «Саммите мира» в Шарм эш-Шейхе.

В ходе переговоров президенты намерены обсудить текущую ситуацию в секторе Газа, вопросы доставки гуманитарной помощи и процесс восстановления региона. В повестку дня также включены пути снижения напряженности на линии Вашингтон–Тегеран и развитие ситуации в Сирии.

Отдельное внимание в рамках визита будет уделено расширению экономического взаимодействия между Анкарой и Каиром. Целью сторон является увеличение двустороннего товарооборота до $15 млрд.

На втором заседании Высшего совета стратегического сотрудничества, которое пройдет под совместным председательством лидеров двух стран, планируется рассмотреть возможности углубления партнерства в сфере инвестиций в углеводороды в восточном Средиземноморье, а также в сельском хозяйстве, туризме и оборонной промышленности.

Кроме того, в программе визита предусмотрено проведение турецко-египетского бизнес-форума.