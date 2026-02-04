Диверсия на кораблях: есть арестованные

Двое граждан стран Евросоюза, работавшие в порту Гамбурга, пытались вывести из строя несколько корветов — самых маленьких кораблей ВМС ФРГ. Они засыпали около 20 кг песка в двигатель одного из них, прокололи водопроводные трубы, сняли крышки топливных баков, отключили предохранители.

Как сообщила прокуратура Гамбурга, по подозрению в совершении диверсии были задержаны и арестованы 37-летний гражданин Румынии и 54-летний гражданин Греции. Немецкие власти также провели обыски в трех домах в этих двух странах и в самом Гамбурге.

«Способ действий и очевидная цель соответствуют российской схеме организации целенаправленных диверсий на объектах военной и критически важной инфраструктуры для подготовки атак и распространения страхов в Германии с помощью гибридных методов», – заявил Politico депутат Бундестага Родерих Кизеветтер из правящей партии Христианско-демократический союз.

Согласно анализу Associated Press, с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году в Европе произошло не менее 145 диверсий, которые укладываются в картину гибридной войны, развязанной Россией против Запада.