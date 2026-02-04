USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Диверсия на кораблях: есть арестованные

16:39 1013

Двое граждан стран Евросоюза, работавшие в порту Гамбурга, пытались вывести из строя несколько корветов — самых маленьких кораблей ВМС ФРГ. Они засыпали около 20 кг песка в двигатель одного из них, прокололи водопроводные трубы, сняли крышки топливных баков, отключили предохранители.

Как сообщила прокуратура Гамбурга, по подозрению в совершении диверсии были задержаны и арестованы 37-летний гражданин Румынии и 54-летний гражданин Греции. Немецкие власти также провели обыски в трех домах в этих двух странах и в самом Гамбурге.

«Способ действий и очевидная цель соответствуют российской схеме организации целенаправленных диверсий на объектах военной и критически важной инфраструктуры для подготовки атак и распространения страхов в Германии с помощью гибридных методов», – заявил Politico депутат Бундестага Родерих Кизеветтер из правящей партии Христианско-демократический союз.

Согласно анализу Associated Press, с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году в Европе произошло не менее 145 диверсий, которые укладываются в картину гибридной войны, развязанной Россией против Запада.

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 575
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1093
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1931
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13083
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 614
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3915
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6550
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1362
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3516
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2101
Строительный беспредел: есть ли выход?
Строительный беспредел: есть ли выход? взгляд эксперта
14:39 2039

