Москва о нападении на войска НАТО

Войска стран Североатлантического альянса станут «законной целью» для вооруженных сил России, если они появятся в Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия неоднократно заявляла, что размещение войск стран Запада на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу безопасности нашей страны. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — сказала Захарова.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что войска стран альянса, которые дадут свое согласие, появятся в Украине сразу после заключения мирного соглашения. Он добавил, что остальные члены альянса будут помогать Киеву другим способом.