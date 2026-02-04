USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Москва о нападении на войска НАТО

16:42 1095

Войска стран Североатлантического альянса станут «законной целью» для вооруженных сил России, если они появятся в Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия неоднократно заявляла, что размещение войск стран Запада на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу безопасности нашей страны. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — сказала Захарова.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что войска стран альянса, которые дадут свое согласие, появятся в Украине сразу после заключения мирного соглашения. Он добавил, что остальные члены альянса будут помогать Киеву другим способом.

Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
17:33 1
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 576
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1096
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1933
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13083
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 615
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3915
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6550
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1362
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3518
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2102

