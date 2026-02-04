USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

США грозят африканской стране из-за российских истребителей

17:02 456

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Алжира из-за закупки российских истребителей пятого поколения. Об этом на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям заявил глава бюро Госдепартамента по делам Ближнего Востока Роберт Палладино.

По его словам, сообщения о приобретении Алжиром военной техники в России вызывает озабоченность у американской администрации, но Вашингтон может пресечь подобные сделки, применив закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CATSA).

«Мы тесно сотрудничаем с правительством Алжира по вопросам, в которых находим точки соприкосновения. Но, безусловно, расходимся во мнениях по многим вопросам, и сделка по поставкам оружия является примером того, что Соединенные Штаты считают проблематичным», — подчеркнул Палладино.

Он добавил, что на данный момент Вашингтон использует имеющиеся дипломатические инструменты, «чтобы защитить наши интересы и пресечь то, что мы считаем неприемлемым».

В 2025 году Алжир подтвердил покупку у России истребителей пятого поколения Су-57Э, став первым зарубежным заказчиком этих самолетов. По данным портала Defense Arabic, поставка планируется в конце этого года, а алжирские пилоты уже проходят обучение в России. Новые истребители должны заменить МиГ-25, которые были сняты с вооружения в 2022 году. Алжир также был первым заказчиком этих машин в 1978 году. С того момента они составляли основу элитных подразделений ВВС страны. В дальнейшем Су-57 могут заменить Су-30, которых у алжирской армии 72 штуки. Они были законтрактованы в 2006–2020 годах.

Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
17:33 3
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 578
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1098
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1934
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13083
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 615
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3915
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6551
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1362
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3519
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2103
