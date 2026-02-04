США грозят африканской стране из-за российских истребителей

По его словам, сообщения о приобретении Алжиром военной техники в России вызывает озабоченность у американской администрации, но Вашингтон может пресечь подобные сделки, применив закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CATSA).

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Алжира из-за закупки российских истребителей пятого поколения. Об этом на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям заявил глава бюро Госдепартамента по делам Ближнего Востока Роберт Палладино.

«Мы тесно сотрудничаем с правительством Алжира по вопросам, в которых находим точки соприкосновения. Но, безусловно, расходимся во мнениях по многим вопросам, и сделка по поставкам оружия является примером того, что Соединенные Штаты считают проблематичным», — подчеркнул Палладино.

Он добавил, что на данный момент Вашингтон использует имеющиеся дипломатические инструменты, «чтобы защитить наши интересы и пресечь то, что мы считаем неприемлемым».

В 2025 году Алжир подтвердил покупку у России истребителей пятого поколения Су-57Э, став первым зарубежным заказчиком этих самолетов. По данным портала Defense Arabic, поставка планируется в конце этого года, а алжирские пилоты уже проходят обучение в России. Новые истребители должны заменить МиГ-25, которые были сняты с вооружения в 2022 году. Алжир также был первым заказчиком этих машин в 1978 году. С того момента они составляли основу элитных подразделений ВВС страны. В дальнейшем Су-57 могут заменить Су-30, которых у алжирской армии 72 штуки. Они были законтрактованы в 2006–2020 годах.