USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США

ISW
17:05 578

Иран направил беспилотник к авианосцу США и попытался остановить танкер под американским флагом, вероятно, чтобы проверить реакцию ВМС Соединенных Штатов и показать свою военную мощь. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Первый инцидент произошел во вторник – иранский разведывательный беспилотник Shahed-129 приблизился к авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море, после чего был перехвачен и сбит истребителем F-35C. Спустя несколько часов иранские быстроходные катера при поддержке беспилотника попытались остановить танкер под флагом США в Персидском заливе, что вызвало ответные действия со стороны американского эсминца.

В ISW считают, что оба эпизода укладываются в модель так называемых «зондирующих действий», цель которых – проверить силу, расстановку и характер реакции противника, одновременно передавая политико-военный сигнал. Аналитики отмечают, что неизвестно, на какое расстояние Shahed-129 приблизился к авианосцу, однако сама реакция американской ударной группы могла предоставить Ирану ценную информацию о том, как ВМС США действуют против БПЛА в зоне своего присутствия.

По оценке института, сочетание инцидента с беспилотником и попытки перехвата танкера свидетельствуют о целенаправленном стремлении продемонстрировать возможности Ирана по противодействию американской военно-морской активности. В ISW не исключают, что эти события могут стать началом морской эскалации со стороны Тегерана, направленной на сдерживание возможного удара США путем демонстрации готовности бросить вызов их силам на море.

Shahed-129 представляет собой разведывательно-ударный беспилотник и отличается от дронов-камикадзе Shahed-136, которые используются Россией в Украине. В ISW отмечают, что Иран активно применял Shahed-129 на Ближнем Востоке для ведения разведки и нанесения ударов по целям США и Израиля.

Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
17:33 4
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 579
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1099
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1935
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13083
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 616
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3916
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6551
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1362
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3521
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2103

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
17:33 4
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 579
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1099
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1935
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13083
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 616
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3916
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6551
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1362
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3521
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться