Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США

Иран направил беспилотник к авианосцу США и попытался остановить танкер под американским флагом, вероятно, чтобы проверить реакцию ВМС Соединенных Штатов и показать свою военную мощь. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Первый инцидент произошел во вторник – иранский разведывательный беспилотник Shahed-129 приблизился к авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море, после чего был перехвачен и сбит истребителем F-35C. Спустя несколько часов иранские быстроходные катера при поддержке беспилотника попытались остановить танкер под флагом США в Персидском заливе, что вызвало ответные действия со стороны американского эсминца.

В ISW считают, что оба эпизода укладываются в модель так называемых «зондирующих действий», цель которых – проверить силу, расстановку и характер реакции противника, одновременно передавая политико-военный сигнал. Аналитики отмечают, что неизвестно, на какое расстояние Shahed-129 приблизился к авианосцу, однако сама реакция американской ударной группы могла предоставить Ирану ценную информацию о том, как ВМС США действуют против БПЛА в зоне своего присутствия.

По оценке института, сочетание инцидента с беспилотником и попытки перехвата танкера свидетельствуют о целенаправленном стремлении продемонстрировать возможности Ирана по противодействию американской военно-морской активности. В ISW не исключают, что эти события могут стать началом морской эскалации со стороны Тегерана, направленной на сдерживание возможного удара США путем демонстрации готовности бросить вызов их силам на море.

Shahed-129 представляет собой разведывательно-ударный беспилотник и отличается от дронов-камикадзе Shahed-136, которые используются Россией в Украине. В ISW отмечают, что Иран активно применял Shahed-129 на Ближнем Востоке для ведения разведки и нанесения ударов по целям США и Израиля.