Российский удар по рынку: есть погибшие и раненые

Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Как минимум семь человек погибли и еще 15 получили ранения в результате российских ударов по городу Дружковка в Донецкой области, сообщает глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

По словам чиновника, 4 февраля войска РФ выпустили кассетные снаряды по городскому рынку, «где утром всегда массовое скопление людей». Также на Дружковку сбросили две авиабомбы. Повреждены три многоэтажных и три частных дома, а также промзона.

Глава администрации сообщил, что возраст погибших составляет от 43 до 81 года, раненых — от 50 до 72 лет. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

