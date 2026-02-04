ЧП с самолетом Turkish Airlines

USD 1.7000
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Катманду в Стамбул с 236 пассажирами и 11 членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Нетаджи Субхаша Чандры Боса в Западной Бенгалии на востоке Индии после того, как поступил сигнал о возгорании правого двигателя. Об этом сообщили представители аэропорта.

«Пилот связался с диспетчерской службой аэропорта Калькутты, сообщив о необходимости экстренной посадки. Были приняты все необходимые меры, вызваны пожарные расчеты. Самолет благополучно приземлился, хотя более часа летел только на одном двигателе», - приводит слова представителя аэропорта газета Hindustan Times.

Сигнализация о возгорании правого двигателя сработала вскоре после взлета. Пилот немедленно отключил правый двигатель. Самолет приземлился в аэропорту Калькутты и был отбуксирован в безопасную зону для осмотра после того, как пассажиры и экипаж покинули борт, добавил представитель аэропорта.

