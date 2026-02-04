USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Сильные ветры, хлипкие фасады зданий…

А воз и ныне там
Ульвия Худиева
17:26 204

В Баку сильным ветром, начавшимся с вечера накануне, сорвало часть фасада дома №19 в жилом комплексе MİDA (Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана) «Ясамал».

Как сообщает haqqin.az, соответствующими фото поделились жители ЖК в соцсетях. На снимках также видны разбросанные большие куски камней. Жильцы говорят, что куски камней продолжают падать со здания. И задаются вопросом: почему здание, введенное в эксплуатацию всего три года назад, не может выдержать порывов ветра? Один из жильцов отметил, что, можно сказать, повезло, что в момент падения камней никто не пострадал. Сотни людей ежедневно проходят через этот район, дети ходят в школу и обратно.

В результате падения камней один из припаркованных на этом участке автомобилей получил повреждения. Пользователи социальных сетей написали, что аналогичная ситуация произошла и в другом жилкомплексе MİDA «Говсан».

Haqqin.az напоминает, что в последние несколько лет в Баку участились случаи обрушения фрагментов фасадов или кровельных покрытий многоэтажных зданий из-за сильного ветра. Это поднимает вопрос об использовании качественных материалов при строительстве зданий.

В результате сильного ветра часть фасадного покрытия откололась и упала на улице Алиаги Шихлинского в Хатаинском районе. В результате несколько автомобилей получили повреждения. Недавно от фасада одного из зданий в густонаселенном районе возле станции метро «Нариман Нариманов» откололся и упал кусок. MİDA пока не сделало заявлений.

Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
17:33 7
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 585
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1104
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1938
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13084
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 616
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3918
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6551
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1364
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3525
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2104

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
17:33 7
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 585
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 1104
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 1938
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13084
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 616
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины
В Абу-Даби начались cверхсекретные переговоры России и Украины обновлено 14:12
14:12 3918
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном
Визит командующего ВМС Азербайджана на фоне эскалации США с Ираном наш комментарий; все еще актуально
3 февраля 2026, 22:55 6551
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
Опять двинутся вагоны через Азербайджан в Армению
15:30 1364
Зверски убивший племянницу мужчина скончался
Зверски убивший племянницу мужчина скончался официальное заявление; обновлено 15:27
15:27 3525
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
Нефть падает, золото не спасает: России придется сворачивать войну?
15:01 2104
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться