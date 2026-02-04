Сильные ветры, хлипкие фасады зданий…

Как сообщает haqqin.az, соответствующими фото поделились жители ЖК в соцсетях. На снимках также видны разбросанные большие куски камней. Жильцы говорят, что куски камней продолжают падать со здания. И задаются вопросом: почему здание, введенное в эксплуатацию всего три года назад, не может выдержать порывов ветра? Один из жильцов отметил, что, можно сказать, повезло, что в момент падения камней никто не пострадал. Сотни людей ежедневно проходят через этот район, дети ходят в школу и обратно.

В результате падения камней один из припаркованных на этом участке автомобилей получил повреждения. Пользователи социальных сетей написали, что аналогичная ситуация произошла и в другом жилкомплексе MİDA «Говсан».