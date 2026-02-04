Сильные ветры, хлипкие фасады зданий…

В Баку сильным ветром, начавшимся с вечера накануне, сорвало часть фасада дома №19 в жилом комплексе MİDA (Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана) «Ясамал».
Как сообщает haqqin.az, соответствующими фото поделились жители ЖК в соцсетях. На снимках также видны разбросанные большие куски камней. Жильцы говорят, что куски камней продолжают падать со здания. И задаются вопросом: почему здание, введенное в эксплуатацию всего три года назад, не может выдержать порывов ветра? Один из жильцов отметил, что, можно сказать, повезло, что в момент падения камней никто не пострадал. Сотни людей ежедневно проходят через этот район, дети ходят в школу и обратно.
В результате падения камней один из припаркованных на этом участке автомобилей получил повреждения. Пользователи социальных сетей написали, что аналогичная ситуация произошла и в другом жилкомплексе MİDA «Говсан».
Haqqin.az напоминает, что в последние несколько лет в Баку участились случаи обрушения фрагментов фасадов или кровельных покрытий многоэтажных зданий из-за сильного ветра. Это поднимает вопрос об использовании качественных материалов при строительстве зданий.
В результате сильного ветра часть фасадного покрытия откололась и упала на улице Алиаги Шихлинского в Хатаинском районе. В результате несколько автомобилей получили повреждения. Недавно от фасада одного из зданий в густонаселенном районе возле станции метро «Нариман Нариманов» откололся и упал кусок. MİDA пока не сделало заявлений.