Алиев: Мы расширяем торговые отношения с Арменией

Эти шесть месяцев были очень важными для развития наших отношений. Мы не только сняли ограничения на грузоперевозки через Азербайджан в Армению, но и начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство». «Другими словами, наше сотрудничество началось в течение этих шести месяцев. Сейчас мы расширяем наши торговые отношения. Сегодня утром я встретился с моим армянским коллегой, и мы обсудили наши дальнейшие действия», - отметил глава государства.

* * * 18:21 Мы были в состоянии войны более тридцати лет. Теперь мы живем в мире уже шесть месяцев. Мы учимся жить в условиях мира. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство». «Прежде всего, я хотел бы выразить признательность жюри за эту награду. Для меня большая честь получить эту награду. Могу сказать, что это особое чувство», - отметил глава государства. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией «Последние шесть месяцев, с момента исторического саммита в Вашингтоне, организованного президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру. Я также хотел бы выразить благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за его вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией», - добавил глава государства.

* * * 17:57 В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби проходит церемония вручения «Премии Заида за человеческое братство». В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сначала прозвучал гимн Объединенных Арабских Эмиратов. Затем был продемонстрирован видеоролик, связанный с «Премией Заида за человеческое братство». Далее выступил генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам. На церемонии выступил президент Ильхам Алиев. После этого выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.