USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Алиев: Мы расширяем торговые отношения с Арменией

фото; видео; обновлено 18:34
18:34 2978

Эти шесть месяцев были очень важными для развития наших отношений. Мы не только сняли ограничения на грузоперевозки через Азербайджан в Армению, но и начали экспорт нефтепродуктов в Армению.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Другими словами, наше сотрудничество началось в течение этих шести месяцев. Сейчас мы расширяем наши торговые отношения. Сегодня утром я встретился с моим армянским коллегой, и мы обсудили наши дальнейшие действия», - отметил глава государства.

* * * 18:21

Мы были в состоянии войны более тридцати лет. Теперь мы живем в мире уже шесть месяцев. Мы учимся жить в условиях мира.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Прежде всего, я хотел бы выразить признательность жюри за эту награду. Для меня большая честь получить эту награду. Могу сказать, что это особое чувство», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией

«Последние шесть месяцев, с момента исторического саммита в Вашингтоне, организованного президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру.

Я также хотел бы выразить благодарность президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за его вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией», - добавил глава государства.

* * * 17:57

В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби проходит церемония вручения «Премии Заида за человеческое братство».

В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сначала прозвучал гимн Объединенных Арабских Эмиратов.

Затем был продемонстрирован видеоролик, связанный с «Премией Заида за человеческое братство».

Далее выступил генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам.

На церемонии выступил президент Ильхам Алиев.

После этого выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

* * * 17:33

В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби проходит церемония вручения «Премии Заида за человеческое братство». В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2107
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
19:12 1238
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 935
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу ОБНОВЛЕНО 19:16
19:16 2006
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 2494
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9479
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 1979
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 2941
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 3099
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13602
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 1140

ЭТО ВАЖНО

В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2107
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
19:12 1238
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 935
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу ОБНОВЛЕНО 19:16
19:16 2006
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 2494
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9479
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 1979
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 2941
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 3099
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13602
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 1140
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться