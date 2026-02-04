USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Новость дня
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности

Германия вводит войска в Литву

4 февраля 2026, 18:10 2102

Германия к 2027 году планирует на постоянной основе разместить в Литве 4800 военных и 200 гражданских сотрудников бундесвера.

Как передает BILD, присутствие немецких военных должно обеспечивать безопасность восточного фланга НАТО, а также сдерживать Россию.

Новые места дислокации находятся в Руднинкае, недалеко от границы с Беларусью и неподалеку от Вильнюса, а также в Рукле, рядом со вторым по величине городом Литвы — Каунасом.

Немецкое соединение в Литве — 45-я танковая бригада, сформированная в апреле 2025 года. К концу 2027 года она полностью укомплектуется и возьмет на себя роль, которую до сих пор выполняли сменяющиеся подразделения НАТО. Сегодня число военных возрастет с 500 до 1800 человек.

НАТО присутствует в Литве с 2017 года через многонациональную боевую группу Lithuania, состоящую из 1000 военных, командование которой осуществляет бундесвер.

Новая бригада, помимо группы Lithuania, включает 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии, 203-й танковый батальон из Северного Рейна — Вестфалии и вспомогательные службы. Она должна быть готова немедленно отразить нападение на Литву или другие балтийские государства, поскольку любое вторжение в Литву автоматически приведет к ответу всего НАТО.

Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли
Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли обновлено 20:07
20:07 968
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа?
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа? обновлено 19:33
19:33 6326
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 5140
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 2322
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 5398
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 13483
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3298
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 1483
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3998
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 2064
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 2384

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли
Ильхам Алиев уволил Салеха Мамедова и назначил Вусала Насирли обновлено 20:07
20:07 968
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа?
Переговоры США-Иран: Тегеран завел в ловушку Трампа? обновлено 19:33
19:33 6326
Олимпийский протест Азербайджана против Армении
Олимпийский протест Азербайджана против Армении Обращение в МОК
15:30 5140
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ
«Теневое ЦРУ»: Россия окончательно потеряла Южный Кавказ громкое заявление
18:06 2322
Ереван о прямой железной дороге в Баку
Ереван о прямой железной дороге в Баку все еще актуально
13:40 5398
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности
Cтрельба в бакинском лицее: новые подробности видео; обновлено 16:22
16:22 13483
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире
Алиев – иранскому министру о мире во всем мире фото
11:59 3298
Указ о двух национальных парках
Указ о двух национальных парках
18:13 1483
Баку соболезнует Исламабаду
Баку соболезнует Исламабаду обновлено 18:02
18:02 3998
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
Зеленский раскритиковал ВВС Украины
17:47 2064
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны
Трамп опубликовал Обаму в виде обезьяны видео
17:31 2384
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться