Германия вводит войска в Литву

Германия к 2027 году планирует на постоянной основе разместить в Литве 4800 военных и 200 гражданских сотрудников бундесвера.

Как передает BILD, присутствие немецких военных должно обеспечивать безопасность восточного фланга НАТО, а также сдерживать Россию.

Новые места дислокации находятся в Руднинкае, недалеко от границы с Беларусью и неподалеку от Вильнюса, а также в Рукле, рядом со вторым по величине городом Литвы — Каунасом.

Немецкое соединение в Литве — 45-я танковая бригада, сформированная в апреле 2025 года. К концу 2027 года она полностью укомплектуется и возьмет на себя роль, которую до сих пор выполняли сменяющиеся подразделения НАТО. Сегодня число военных возрастет с 500 до 1800 человек.

НАТО присутствует в Литве с 2017 года через многонациональную боевую группу Lithuania, состоящую из 1000 военных, командование которой осуществляет бундесвер.

Новая бригада, помимо группы Lithuania, включает 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии, 203-й танковый батальон из Северного Рейна — Вестфалии и вспомогательные службы. Она должна быть готова немедленно отразить нападение на Литву или другие балтийские государства, поскольку любое вторжение в Литву автоматически приведет к ответу всего НАТО.