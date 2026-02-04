USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном стало возможным благодаря осознанию необходимости остановить конфликт. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

По словам Пашиняна, продолжение конфликта означало бы бесконечные страдания для обеих стран и народов. Он подчеркнул, что, хотя премия формально вручается лидерам Армении и Азербайджана, по своей сути она принадлежит народам двух стран.

«Лидеры сделали смелые шаги, но именно готовность наших народов принять новое будущее делает этот исторический момент возможным. Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу, который осмелился надеяться на мир», — заявил премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что путь к миру остается сложным из-за накопленного недоверия, пессимизма, гнева и боли, связанной с человеческими потерями. При этом он подчеркнул, что продолжение насилия не является проявлением уважения к жертвам конфликта.

«Мир — единственное облегчение для всех и высшее проявление уважения к погибшим и их родственникам», — добавил премьер Армении.

Страница конфликта между Арменией и Азербайджаном закрыта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«За последние 40 лет вы бы никогда не увидели слова «мир», «Азербайджан» и «Армения» вместе, а если бы и увидели, это бы символизировало что-то невероятное. Поэтому то, что произошло в 2025 году и происходит сейчас, невероятно, но эта церемония проходит не только для того, чтобы отметить мирное соглашение, но и для того, чтобы зафиксировать тот факт, что страница конфликта между Арменией и Азербайджаном закрыта. В противном случае для президента Азербайджана или для меня было бы бессмысленным приехать сюда и удостоиться подобной чести», - сказал Пашинян.

В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2112
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
19:12 1250
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 943
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу ОБНОВЛЕНО 19:16
19:16 2018
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 2500
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9481
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 1979
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 2949
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 3102
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13604
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 1142
