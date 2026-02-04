Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном стало возможным благодаря осознанию необходимости остановить конфликт. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».
По словам Пашиняна, продолжение конфликта означало бы бесконечные страдания для обеих стран и народов. Он подчеркнул, что, хотя премия формально вручается лидерам Армении и Азербайджана, по своей сути она принадлежит народам двух стран.
«Лидеры сделали смелые шаги, но именно готовность наших народов принять новое будущее делает этот исторический момент возможным. Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу, который осмелился надеяться на мир», — заявил премьер-министр Армении.
Пашинян отметил, что путь к миру остается сложным из-за накопленного недоверия, пессимизма, гнева и боли, связанной с человеческими потерями. При этом он подчеркнул, что продолжение насилия не является проявлением уважения к жертвам конфликта.
«Мир — единственное облегчение для всех и высшее проявление уважения к погибшим и их родственникам», — добавил премьер Армении.
Страница конфликта между Арменией и Азербайджаном закрыта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».
«За последние 40 лет вы бы никогда не увидели слова «мир», «Азербайджан» и «Армения» вместе, а если бы и увидели, это бы символизировало что-то невероятное. Поэтому то, что произошло в 2025 году и происходит сейчас, невероятно, но эта церемония проходит не только для того, чтобы отметить мирное соглашение, но и для того, чтобы зафиксировать тот факт, что страница конфликта между Арменией и Азербайджаном закрыта. В противном случае для президента Азербайджана или для меня было бы бессмысленным приехать сюда и удостоиться подобной чести», - сказал Пашинян.