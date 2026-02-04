Взрыв пяти цистерн с топливом под Тамбовом

В Тамбовской области РФ произошла авария на железной дороге. На станции Кочетовка-2 с рельсов сошли вагоны грузового поезда, после чего произошло возгорание и взрыв пяти цистерн с топливом.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают аварийно-восстановительные бригады и экстренные службы.
Сроки полного восстановления движения пока не называются. Причины схода вагонов устанавливаются, обстоятельства происшествия выясняет специальная комиссия.
Станция Кочетовка-2 является крупным железнодорожным узлом.