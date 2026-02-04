USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Взрыв пяти цистерн с топливом под Тамбовом

видео
18:50 913

В Тамбовской области РФ произошла авария на железной дороге. На станции Кочетовка-2 с рельсов сошли вагоны грузового поезда, после чего произошло возгорание и взрыв пяти цистерн с топливом.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают аварийно-восстановительные бригады и экстренные службы.

Сроки полного восстановления движения пока не называются. Причины схода вагонов устанавливаются, обстоятельства происшествия выясняет специальная комиссия.

Станция Кочетовка-2 является крупным железнодорожным узлом.

В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2113
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
19:12 1253
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 944
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу ОБНОВЛЕНО 19:16
19:16 2023
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 2502
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9481
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 1980
Москва о нападении на войска НАТО
Москва о нападении на войска НАТО
16:42 2953
Турция выдавливает Россию из Сирии
Турция выдавливает Россию из Сирии
15:43 3105
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза
Странное требование к Азербайджану со стороны Европейского союза горячая тема; все еще актуально
00:10 13605
Симонян и Лавров встретятся в Москве
Симонян и Лавров встретятся в Москве
16:17 1142

