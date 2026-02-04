Суд в Баку оставил россиянина под арестом

Рассмотрена апелляционная жалоба на решение о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Алексея Васильченко — одного из членов группы граждан России, арестованных в Баку, сообщил адвокат Васильченко Джавад Джавадлы.

По словам адвоката, на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством Габиля Мамедова было принято решение. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу.

Отметим, что члены группы граждан России были задержаны в результате операции, проведенной Министерством внутренних дел в связи с транзитом наркотических средств из Ирана, их оборотом и кибермошенничеством. 1 июля прошлого года решением Сабаильского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. 28 октября решением Хатаинского районного суда срок ареста был продлен на 3 месяца.

27 января 2026 года решением Хатаинского районного суда срок ареста был продлен еще на 3 месяца.