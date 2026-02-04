«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу

Сегодня главной темой обсуждения в азербайджанском футболе стал отказ «Нефтчи» перенести матч с «Карабахом», запланированный на 21 февраля. «Карабах» попросил о переносе, так как с перерывом в шесть дней (18 и 24 февраля) агдамцев ждут две сложнейшие стыковые игры Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла».

Начнем с начала. Стыковые матчи или игры 1/16 финала Лиги чемпионов состоятся 17-18 и 24-25 февраля. Четыре пары из восьми сыграют 17-го и 25-го. «Карабах» с «Ньюкаслом, а также «Олимпиакос» с «Байером», «Буде-Глимт» с «Интером» и «Брюгге» с «Атлетико» встретятся 18-го и 24-го. Расписание игр не совсем логичное. Казалось бы, команды, проводящие первый матч 17 февраля, ответную встречу должны сыграть 24-го, а те, кто играет 18-го, второй матч должны провести 25-го. Но нет, УЕФА уже много лет при составлении расписания матчей плей-офф использует такую не совсем закономерную схему. Делается это ради телетрансляций. Так вот, если бы «Карабах» с «Ньюкаслом» играли 17-го и 24-го или 18-го и 25-го, то споров бы не возникло или было бы намного меньше. Но произошел редчайший для азербайджанского футбола случай: команда вынуждена провести в еврокубках два матча с интервалом в шесть дней, да еще и с очень дальним выездом. То есть, учитывая 7-часовой полет в Ньюкасл и 4-часовую разницу во времени, «Карабаху» необходимо отправиться в Англию 22-го числа. Это означает, что у команды не будет дня на восстановление после игры с «Нефтчи».

Поэтому было вполне ожидаемо, что «Карабах» обратится в Профессиональную футбольную лигу с просьбой перенести матч чемпионата Азербайджана, который намечен на 21 февраля. Регламент гласит: перерыв между матчами не должен быть меньше 48 часов (кстати, ПФЛ, наверное, стоит задуматься о внесении изменений в регламент для таких исключительных случаев). В иных ситуациях для переноса нужно согласие соперника. Но «Нефтчи» отказался отложить игру на более поздний срок. Логика бакинского клуба понятна: воспользоваться удачным моментом, чтобы отнять очки у чемпиона, который либо выпустит на игру второй состав, либо, принимая во внимание принципиальность противостояния, сыграет крайне уставшими и эмоционально опустошенными основными футболистами. «Нефтчи» не может выиграть у «Карабаха»уже около пяти лет, и, рассуждая со своей колокольни, бакинская команда поступает правильно. Но… Кое-кто все еще считает «Нефтчи» флагманом отечественного футбола. Разве так должен поступать флагман? Не хочется использовать пафосные слова, но разве флагман азербайджанского футбола не должен иногда задумываться об интересах этого самого азербайджанского футбола? Более того, сегодня успехи «Карабаха» в таком соревновании планетарного масштаба, как Лига чемпионов, - это успехи Азербайджана в целом. После каждой победы команду поздравляет президент страны, мировые СМИ полны хвалебных отзывов об игре подопечных Гурбана Гурбанова, а болельщики со всех континентов благодаря «Карабаху» обращают свои взоры на Азербайджан. Да, чемпион Азербайджана далеко не фаворит в противостоянии с «Ньюкаслом». Но шансы против 11-й команды чемпионата Англии все-таки есть, и нужно постараться воспользоваться ими по максимуму. Решение «Нефтчи» еще можно было бы как-то понять, если бы команда вела прямую борьбу с «Карабахом» за чемпионство. Но коллектив Юрия Вернидуба идет на 7-м месте и шансов на победу в чемпионате уже практически не имеет.