Обвинение в шпионаже против Имамоглу

В отношении бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а также Неджати Озкана, Хусейна Гюна и Мердана Янардага подготовлен обвинительный акт по «делу о шпионаже».

Как сообщает агентство «Анадолу», обвинение подготовлено в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула.

В отношении Экрема Имамоглу возбуждено уголовное дело по обвинению в «политическом шпионаже».

Отметим, в октябре прошлого года было начато расследование по обвинению в шпионаже в отношении Экрема Имамоглу, руководителя его избирательной кампании Неджати Озкана и журналиста Мердана Янардага.

Напомним, в марте прошлого года Экрем Имамоглу был задержан в рамках расследования, начатого в Стамбульском муниципалитете. В его доме был проведен обыск, после чего он был направлен на медицинское освидетельствование. По этому делу было задержано более 100 человек.

Экрем Имамоглу был избран мэром Стамбула в 2019 году в качестве кандидата от Республиканской народной партии.