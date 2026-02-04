USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Обвинение в шпионаже против Имамоглу

20:17 807

В отношении бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а также Неджати Озкана, Хусейна Гюна и Мердана Янардага подготовлен обвинительный акт по «делу о шпионаже».

Как сообщает агентство «Анадолу», обвинение подготовлено в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула.

В отношении Экрема Имамоглу возбуждено уголовное дело по обвинению в «политическом шпионаже».

Отметим, в октябре прошлого года было начато расследование по обвинению в шпионаже в отношении Экрема Имамоглу, руководителя его избирательной кампании Неджати Озкана и журналиста Мердана Янардага.

Напомним, в марте прошлого года Экрем Имамоглу был задержан в рамках расследования, начатого в Стамбульском муниципалитете. В его доме был проведен обыск, после чего он был направлен на медицинское освидетельствование. По этому делу было задержано более 100 человек.

Экрем Имамоглу был избран мэром Стамбула в 2019 году в качестве кандидата от Республиканской народной партии.

Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
21:25 1050
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
19:16 4026
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
21:09 1600
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
20:51 1241
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен фото; видео; обновлено 21:38
21:38 4860
Переговоры между США и Ираном в тупике
Переговоры между США и Ираном в тупике обновлено 22:12
22:12 3373
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2691
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 2104
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 3124
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9920
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 2567

