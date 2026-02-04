USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Турция получит рекордно дешевую электроэнергию

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
20:25 1410

Турция и Саудовская Аравия подписали инвестиционное соглашение о строительстве солнечной электростанции. Анкара заявляет, что проект обеспечит страну самой дешевой за всю ее историю электроэнергией.

Документ был подписан накануне в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Эр‑Рияд и стал частью усилий по углублению экономических связей двух региональных держав.

Согласно договору, подписанному министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром и его саудовским коллегой принцем Абдулазизом бин Салманом аль‑Саудом, Эр‑Рияд инвестирует в строительство солнечных электростанций мощностью 2000 мегаватт в провинциях Сивас и Караман.

Турецкие официальные лица уточнили, что это лишь первая стадия проекта общей мощностью 5000 мегаватт и объемом около 2 миллиардов долларов. Часть инвестиций поступит из Саудовской Аравии, часть — от международных финансовых институтов.

Байрактар сообщил журналистам, что в рамках соглашения Турция будет получать электроэнергию по цене 1,995 евроцента за киловатт‑час в течение 25 лет.

«Это самая низкая цена на электроэнергию, которую мы когда‑либо видели в Турции», — отметил министр.

Он добавил, что правительство намерено привлекать инвестиции в возобновляемую энергетику не только через конкурентные тендеры, но и через межправительственные соглашения. По словам министра, Турция поставила амбициозную цель — довести суммарную мощность солнечных и ветровых электростанций до 120 тысяч мегаватт к 2035 году.

Согласно подписанному соглашению, первый этап строительства солнечной электростанции начнется в 2027 году, второй планируется завершить в 2028 или 2029‑м.

Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
21:25 1058
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
19:16 4033
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
21:09 1609
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
20:51 1245
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен фото; видео; обновлено 21:38
21:38 4868
Переговоры между США и Ираном в тупике
Переговоры между США и Ираном в тупике обновлено 22:12
22:12 3382
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2693
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 2113
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 3124
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9922
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 2568

ЭТО ВАЖНО

Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
21:25 1058
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
19:16 4033
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
21:09 1609
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
20:51 1245
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен фото; видео; обновлено 21:38
21:38 4868
Переговоры между США и Ираном в тупике
Переговоры между США и Ираном в тупике обновлено 22:12
22:12 3382
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2693
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 2113
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 3124
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9922
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 2568
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться