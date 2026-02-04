Турция получит рекордно дешевую электроэнергию

Турция и Саудовская Аравия подписали инвестиционное соглашение о строительстве солнечной электростанции. Анкара заявляет, что проект обеспечит страну самой дешевой за всю ее историю электроэнергией.

Документ был подписан накануне в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Эр‑Рияд и стал частью усилий по углублению экономических связей двух региональных держав.

Согласно договору, подписанному министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром и его саудовским коллегой принцем Абдулазизом бин Салманом аль‑Саудом, Эр‑Рияд инвестирует в строительство солнечных электростанций мощностью 2000 мегаватт в провинциях Сивас и Караман.

Турецкие официальные лица уточнили, что это лишь первая стадия проекта общей мощностью 5000 мегаватт и объемом около 2 миллиардов долларов. Часть инвестиций поступит из Саудовской Аравии, часть — от международных финансовых институтов.

Байрактар сообщил журналистам, что в рамках соглашения Турция будет получать электроэнергию по цене 1,995 евроцента за киловатт‑час в течение 25 лет.

«Это самая низкая цена на электроэнергию, которую мы когда‑либо видели в Турции», — отметил министр.

Он добавил, что правительство намерено привлекать инвестиции в возобновляемую энергетику не только через конкурентные тендеры, но и через межправительственные соглашения. По словам министра, Турция поставила амбициозную цель — довести суммарную мощность солнечных и ветровых электростанций до 120 тысяч мегаватт к 2035 году.

Согласно подписанному соглашению, первый этап строительства солнечной электростанции начнется в 2027 году, второй планируется завершить в 2028 или 2029‑м.