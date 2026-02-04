USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

США отправили военных в Нигерию

Соединенные Штаты направили в Нигерию группу военнослужащих. Об этом сообщил генерал Дагвин Андерсон, глава Африканского командования ВС США (AFRICOM). 

По словам генерала, переброска группы стала результатом соглашения между Вашингтоном и Абуджей о необходимости усилить меры по борьбе с террористической угрозой в Западной Африке.

"Это привело к расширению сотрудничества между нашими странами, в том числе и к включению в него небольшой американской команды, которая обладает уникальными возможностями, имеющимися в Соединенных Штатах", - заявил Андерсон.

Он не уточнил численность группы и характер ее задач. Министр обороны Нигерии Кристофер Муса подтвердил присутствие американских специалистов, также не раскрыв подробностей их миссии.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп распорядился нанести авиаудары по объектам, связанным с "Исламским государством" в Нигерии, и допустил возможность дальнейших военных действий.

AFRICOM заявило, что удар был нанесен в штате Сокото в координации с нигерийскими властями и привел к уничтожению нескольких боевиков ИГИЛ.

Ранее Трамп обвинял Нигерию в неспособности защитить христианские общины от исламистских боевиков и оказывал давление на власти страны с требованием принять дополнительные меры.

