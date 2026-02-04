USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Эрдоган, Токаев, Шариф и Жапаров поздравили Алиева и Пашиняна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении поздравил Ильхама Алиева, президента Азербайджана, и Николa Пашиняна, премьер-министра Армении, с получением «Премии Заида за человеческое братство». Он подчеркнул важность смелых шагов Алиева и решительной воли Пашиняна и отметил, что вступление в силу согласованного соглашения откроет новую страницу для Кавказа. Турция поддерживает все инициативы, направленные на мир, безопасность и стабильность в регионе и мире.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прогресс Азербайджана и Армении на пути к мирному соглашению историческим и подчеркнул, что примирение требует диалога, ответственности и сдержанности. Он отметил вклад Алматы в проведение этапа мирных переговоров и подчеркнул, что премия Заида подтверждает ценность братства и мирного сосуществования.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отметил глубокие связи братства между Пакистаном и Азербайджаном и похвалил Ильхама Алиева как убежденного сторонника мира и стабильности на Кавказе. Он выразил надежду, что Азербайджан продолжит свой путь к долгосрочному миру и развитию.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность, что соглашение между Азербайджаном и Арменией заложит прочную основу для долгосрочного сотрудничества в регионе.

