Путин уволил Сергея Иванова

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов уволен. Соответствующий указ 4 февраля подписал российский лидер Владимир Путин.

Иванов занимал эту должность с августа 2016 года. 31 января чиновнику исполнилось 73 года.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Иванов сам изъявил желание уйти в отставку, «и поэтому был подписан указ».

Сергей Иванов в 2001-2007 годах был министром обороны РФ, а затем до 2011 года занимал пост первого вице-премьера РФ. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента РФ. Сейчас Иванов является постоянным членом Совбеза России.

Перед президентскими выборами 2008 года Сергей Иванов наряду с Дмитрием Медведевым считался вероятным преемником Владимира Путина. Но в итоге партия «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом на выборах Медведева.