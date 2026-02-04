USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Путин уволил Сергея Иванова

21:24 1376

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов уволен. Соответствующий указ 4 февраля подписал российский лидер Владимир Путин.

Иванов занимал эту должность с августа 2016 года. 31 января чиновнику исполнилось 73 года.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Иванов сам изъявил желание уйти в отставку, «и поэтому был подписан указ».

Сергей Иванов в 2001-2007 годах был министром обороны РФ, а затем до 2011 года занимал пост первого вице-премьера РФ. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента РФ. Сейчас Иванов является постоянным членом Совбеза России. 

Перед президентскими выборами 2008 года Сергей Иванов наряду с Дмитрием Медведевым считался вероятным преемником Владимира Путина. Но в итоге партия «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом на выборах Медведева.

Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
21:25 1059
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
19:16 4035
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
21:09 1612
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
20:51 1248
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен фото; видео; обновлено 21:38
21:38 4871
Переговоры между США и Ираном в тупике
Переговоры между США и Ираном в тупике обновлено 22:12
22:12 3385
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2694
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 2114
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 3124
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9922
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 2569

ЭТО ВАЖНО

Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
21:25 1059
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
19:16 4035
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
21:09 1612
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
20:51 1248
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен фото; видео; обновлено 21:38
21:38 4871
Переговоры между США и Ираном в тупике
Переговоры между США и Ираном в тупике обновлено 22:12
22:12 3385
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2694
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 2114
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 3124
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9922
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 2569
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться