Масштабные сокращения в The Washington Post

Газета The Washington Post из-за финансовых проблем начинает массовые сокращения сотрудников.
Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Сообщается, что издание полностью ликвидирует спортивный отдел и сократит численность сотрудников отдела международных новостей.
Исполнительный редактор газеты Мэтт Мюррей проинформировал сотрудников о предстоящих сокращениях, отметив, что они затронут все отделы.
Сообщается, что газета продолжит публиковать материалы на темы политики и государственного управления.