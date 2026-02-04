USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Масштабные сокращения в The Washington Post

21:58 323

Газета The Washington Post из-за финансовых проблем начинает массовые сокращения сотрудников.

Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Сообщается, что издание полностью ликвидирует спортивный отдел и сократит численность сотрудников отдела международных новостей.

Исполнительный редактор газеты Мэтт Мюррей проинформировал сотрудников о предстоящих сокращениях, отметив, что они затронут все отделы.

Сообщается, что газета продолжит публиковать материалы на темы политики и государственного управления.

Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
21:25 1062
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
19:16 4038
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
21:09 1616
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
20:51 1250
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен фото; видео; обновлено 21:38
21:38 4875
Переговоры между США и Ираном в тупике
Переговоры между США и Ираном в тупике обновлено 22:12
22:12 3390
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
19:43 2694
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
19:05 2116
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
16:23 3124
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
12:15 9925
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США
Дрон у авианосца и атака на танкер: Иран проверяет реакцию США ISW
17:05 2569

