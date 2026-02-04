Масштабные сокращения в The Washington Post

Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Сообщается, что издание полностью ликвидирует спортивный отдел и сократит численность сотрудников отдела международных новостей.

Исполнительный редактор газеты Мэтт Мюррей проинформировал сотрудников о предстоящих сокращениях, отметив, что они затронут все отделы.

Сообщается, что газета продолжит публиковать материалы на темы политики и государственного управления.