США перезапускают экономическую стратегию в Центральной Азии

США усилят экономическое присутствие в странах Центральной Азии в ближайшие годы.

Об этом заявил спецпосланник президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор в ходе форума «B5+1» в Бишкеке. По его словам, ключевым инструментом взаимодействия станет частный сектор, а не межгосударственные соглашения. При этом правительство США намерено сопровождать американский бизнес, работающий в регионе, с целью снижения инвестиционных рисков.

«Это невероятный уровень сотрудничества с Центральной Азией, которого никогда прежде не было. Форум «В5+1» является логическим продолжением «С5+1». Было заключено более 20 сделок на сумму свыше $40 млрд», - добавил Гор.