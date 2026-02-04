USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

США перезапускают экономическую стратегию в Центральной Азии

4 февраля 2026, 22:47 698

США усилят экономическое присутствие в странах Центральной Азии в ближайшие годы.

Об этом заявил спецпосланник президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор в ходе форума «B5+1» в Бишкеке. По его словам, ключевым инструментом взаимодействия станет частный сектор, а не межгосударственные соглашения. При этом правительство США намерено сопровождать американский бизнес, работающий в регионе, с целью снижения инвестиционных рисков.

«Это невероятный уровень сотрудничества с Центральной Азией, которого никогда прежде не было. Форум «В5+1» является логическим продолжением «С5+1». Было заключено более 20 сделок на сумму свыше $40 млрд», - добавил Гор.

«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 5643
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен все еще актуально
4 февраля 2026, 21:38 6115
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 2375
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
4 февраля 2026, 19:16 5361
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 3344
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
4 февраля 2026, 20:51 2205
Иран отрицает отмену переговоров с США
Иран отрицает отмену переговоров с США обновлено 00:14
00:14 5130
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
4 февраля 2026, 19:43 2948
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
4 февраля 2026, 19:05 2799
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
4 февраля 2026, 16:23 3404
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
4 февраля 2026, 12:15 10209

