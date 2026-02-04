Ядерный «безлимит» для Москвы и Вашингтона

Россия так и не получила от Соединенных Штатов формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истек. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что после истечения срока ДСНВ стороны больше не связаны обязательствами соглашения и вправе самостоятельно определять дальнейшие шаги. При этом Россия намерена действовать ответственно и взвешенно.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва готова к принятию решительных военно-технических контрмер для купирования возможных угроз, однако остается открытой для поиска политико-дипломатических путей стабилизации стратегической обстановки.

Отмечается, что США, по оценке российской стороны, преднамеренно оставили без ответа инициативу РФ по соблюдению лимитов ДСНВ. Подход Вашингтона в этой ситуации в Москве назвали ошибочным и вызывающим сожаление, подчеркнув, что публичные заявления американской стороны не дают оснований говорить о готовности соблюдать ограничения договора.

В МИД РФ заявили, что дальнейшая линия России в области стратегических наступательных вооружений будет выстраиваться на основе тщательного анализа действий США и общей военно-политической обстановки.

В ведомстве также напомнили, что ДСНВ, несмотря на существующие проблемы, выполнял свои основные функции и способствовал сдерживанию гонки стратегических вооружений.

Срок действия договора истечет 5 февраля 2026 года. При этом официально продлить его больше нельзя. Прописанная в нем процедура предусматривала единственное продление на пять лет — это произошло в 2021 году.

Договор был подписан президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой — в апреле 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор ограничивает США и Россию развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 средств доставки большой дальности. Президент России Владимир Путин приостановил участие России в договоре в феврале 2023 года, пообещав при этом соблюдать его количественные ограничения.