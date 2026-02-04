Минюст США убрал из доступа тысячи документов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США удалило из открытого доступа несколько тысяч файлов, связанных с делом осужденного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Решение было принято после требований адвокатов пострадавших, которые заявили о недопустимости раскрытия личных данных их клиентов в опубликованных документах. По данным издания, в ведомстве объяснили произошедшее «технической или человеческой ошибкой».

В Минюсте США заявили, что пересмотрели внутренние протоколы по работе с подобными материалами.

Кроме того, сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. Осужденная за торговлю людьми с целью вовлечения в проституцию Максвелл утверждает, что 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Джеффри Эпштейном.

Ранее бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Френч-Гейтс в подкасте Wild Card with Rachel Martin на YouTube заявила, что на фоне рассекречивания материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, общество переживает переломный момент.

Она сообщила, что тяжело переживает за судьбу жертв Эпштейна. «Потому что это возвращает воспоминания об очень, очень болезненных моментах в моем браке. Но я уже пережила это. Я специально оттолкнула это и пошла дальше», — сказала Френч-Гейтс.

Она добавила, что «счастлива выбраться из всей этой грязи». Гейтс официально развелся с Мелиндой в 2021 году. Пара была в браке 27 лет.

О связях Гейтса с Эпштейном стало известно еще в 2019 году, пишет Би-би-си. The Wall Street Journal писала, что женщина начала встречаться с адвокатами по бракоразводным процессам с того же года.

В конце января 2026 года Минюст США обнародовал 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из архивов Эпштейна. Изучив новые материалы, газета The Telegraph обнаружила письма, которые Эпштейн отправлял самому себе в июле 2013 года. В них финансист критикует Гейтса. В частности, Эпштейн утверждал, что основатель Microsoft якобы заразился венерическим заболеванием и просил скрыть этот факт от его жены Мелинды. Согласно письмам, Гейтс также просил Эпштейна раздобыть антибиотики, чтобы «тайком дать их Мелинде».

В одном из писем Эпштейн заявляет, что был «втянут в серьезный супружеский спор между Мелиндой и Биллом». По его словам, его «неправомерно вовлекали в действия, которые варьировались от морально неприемлемых до этически сомнительных». К таковым якобы относились «помощь Биллу в приобретении лекарств, чтобы справиться с последствиями его связей с русскими девушками, а также содействие его незаконным отношениям с замужними женщинами».

Гейтс заявлял, что у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы. Представитель основателя Microsot опроверг утверждения, которые содержатся в файлах Эпштейна. «Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна из-за отсутствия у него постоянных отношений с Гейтсом и те крайности, на которые он был готов пойти, чтобы заманить и очернить [его]», — сказал он.