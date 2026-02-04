USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Минюст США убрал из доступа тысячи документов по делу Эпштейна

4 февраля 2026, 23:49 385

Министерство юстиции США удалило из открытого доступа несколько тысяч файлов, связанных с делом осужденного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Решение было принято после требований адвокатов пострадавших, которые заявили о недопустимости раскрытия личных данных их клиентов в опубликованных документах. По данным издания, в ведомстве объяснили произошедшее «технической или человеческой ошибкой».

В Минюсте США заявили, что пересмотрели внутренние протоколы по работе с подобными материалами.

Кроме того, сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. Осужденная за торговлю людьми с целью вовлечения в проституцию Максвелл утверждает, что 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Джеффри Эпштейном.

Ранее бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Френч-Гейтс в подкасте Wild Card with Rachel Martin на YouTube заявила, что на фоне рассекречивания материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, общество переживает переломный момент.

Она сообщила, что тяжело переживает за судьбу жертв Эпштейна. «Потому что это возвращает воспоминания об очень, очень болезненных моментах в моем браке. Но я уже пережила это. Я специально оттолкнула это и пошла дальше», — сказала Френч-Гейтс.

Она добавила, что «счастлива выбраться из всей этой грязи». Гейтс официально развелся с Мелиндой в 2021 году. Пара была в браке 27 лет.

О связях Гейтса с Эпштейном стало известно еще в 2019 году, пишет Би-би-си. The Wall Street Journal писала, что женщина начала встречаться с адвокатами по бракоразводным процессам с того же года.

В конце января 2026 года Минюст США обнародовал 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из архивов Эпштейна. Изучив новые материалы, газета The Telegraph обнаружила письма, которые Эпштейн отправлял самому себе в июле 2013 года. В них финансист критикует Гейтса. В частности, Эпштейн утверждал, что основатель Microsoft якобы заразился венерическим заболеванием и просил скрыть этот факт от его жены Мелинды. Согласно письмам, Гейтс также просил Эпштейна раздобыть антибиотики, чтобы «тайком дать их Мелинде».

В одном из писем Эпштейн заявляет, что был «втянут в серьезный супружеский спор между Мелиндой и Биллом». По его словам, его «неправомерно вовлекали в действия, которые варьировались от морально неприемлемых до этически сомнительных». К таковым якобы относились «помощь Биллу в приобретении лекарств, чтобы справиться с последствиями его связей с русскими девушками, а также содействие его незаконным отношениям с замужними женщинами».

Гейтс заявлял, что у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы. Представитель основателя Microsot опроверг утверждения, которые содержатся в файлах Эпштейна. «Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна из-за отсутствия у него постоянных отношений с Гейтсом и те крайности, на которые он был готов пойти, чтобы заманить и очернить [его]», — сказал он.

«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 5643
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен все еще актуально
4 февраля 2026, 21:38 6115
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 2375
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
4 февраля 2026, 19:16 5361
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 3344
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
4 февраля 2026, 20:51 2205
Иран отрицает отмену переговоров с США
Иран отрицает отмену переговоров с США обновлено 00:14
00:14 5130
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
4 февраля 2026, 19:43 2948
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
4 февраля 2026, 19:05 2799
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
4 февраля 2026, 16:23 3404
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
4 февраля 2026, 12:15 10209

ЭТО ВАЖНО

«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 5643
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен все еще актуально
4 февраля 2026, 21:38 6115
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 2375
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
4 февраля 2026, 19:16 5361
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 3344
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
4 февраля 2026, 20:51 2205
Иран отрицает отмену переговоров с США
Иран отрицает отмену переговоров с США обновлено 00:14
00:14 5130
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
4 февраля 2026, 19:43 2948
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
4 февраля 2026, 19:05 2799
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана?
Справедливо ли Американская торговая палата критикует банковскую систему Азербайджана? мнение эксперта
4 февраля 2026, 16:23 3404
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна
Важные обсуждения Алиева и Пашиняна фото; видео; обновлено 12:15
4 февраля 2026, 12:15 10209
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться