Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Зеленский: Путин не может диктовать условия США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин опасается прежде всего президента США Дональда Трампа, у которого есть реальные рычаги давления на Россию.

Об этом Зеленский сказал в интервью французскому телеканалу France 2.

По словам президента Украины, Трамп хорошо понимает, что может влиять на Москву посредством экономических инструментов, санкционной политики и поставок вооружений Украине. Именно поэтому, подчеркнул он, американский лидер не может соглашаться на все требования, предъявляемые Кремлем.

«Именно Путин боится Трампа, а не наоборот. Если президент Трамп знает, что Путин его боится, то он не может принять все условия, которые ставит российский президент», — подчеркнул Зеленский.

В то же время, отвечая на вопросы журналиста относительно позиции европейских стран, Зеленский отметил, что, несмотря на значительную поддержку со стороны ЕС, Путин не воспринимает Европу как фактор сдерживания.

«Мы благодарны европейцам — они наши партнеры и очень помогли нам. Но Путин, к сожалению, их не опасается», — сказал президент Украины.

