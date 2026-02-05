USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Советник Макрона посетил Москву

00:39 457

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона - Эммануэль Бонн 3 февраля находился в Москве для встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщил журнал L'Express со ссылкой на источник.

Елисейский дворец пока не ответил на запрос с просьбой подтвердить приведенную изданием информацию о возможной встрече Бонна и Ушакова.

Ранее Макрон сообщил, что намерен как можно скорее провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. В декабре 2025 года по итогам саммита ЕС в Брюсселе французский лидер заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с РФ. С его точки зрения, нынешний формат переговоров по Украине, когда американские представители обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, «не является оптимальным».

4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция действительно взаимодействуют на рабочем уровне, но никакого примечательного содержания у этих контактов нет.

Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1000
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 3953
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 1440
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
4 февраля 2026, 20:51 2527
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 6462
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен все еще актуально
4 февраля 2026, 21:38 6533
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 2885
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
4 февраля 2026, 19:16 5843
Вэнс: США не допустят ядерного прорыва Ирана
Вэнс: США не допустят ядерного прорыва Ирана обновлено 01:59
01:59 5892
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
4 февраля 2026, 19:43 3029
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
4 февраля 2026, 19:05 3035

