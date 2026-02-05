Советник Макрона посетил Москву

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона - Эммануэль Бонн 3 февраля находился в Москве для встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщил журнал L'Express со ссылкой на источник.

Елисейский дворец пока не ответил на запрос с просьбой подтвердить приведенную изданием информацию о возможной встрече Бонна и Ушакова.

Ранее Макрон сообщил, что намерен как можно скорее провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. В декабре 2025 года по итогам саммита ЕС в Брюсселе французский лидер заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с РФ. С его точки зрения, нынешний формат переговоров по Украине, когда американские представители обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, «не является оптимальным».

4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция действительно взаимодействуют на рабочем уровне, но никакого примечательного содержания у этих контактов нет.