Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Россия предупредила Армению

Россия предупредила Армению

Изменения сущности Европейского союза, который превращается из экономического блока в военно-политический союз, стоит учитывать при решении Армении о вступлении в ЕС. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, выбор интеграционного объединения всегда остается за армянским народом. Оверчук подчеркнул, что сегодня содержание ЕС меняется, и объединение приобретает черты военно-политического союза, который «агрессивно настроен по отношению к России».

«Готовы ли армяне присоединиться к военно-политическому союзу, который сегодня очень агрессивно настроен по отношению к Российской Федерации? Наверное, такой вопрос тоже армяне должны будут себе задать», — отметил Оверчук.

Вице-премьер также заявил, что процесс официальных переговоров о вступлении Еревана в ЕС может занять «много лет». При этом он отметил, что Армения не сможет находиться одновременно в ЕС и ЕАЭС, о чем ранее заявлял премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Если когда-то такой выбор будет делаться, то этот выбор будет иметь комплексный характер, с учетом той динамики, которую сегодня мы видим в изменении сущности Европейского союза», — сказал Оверчук.

В середине января Пашинян заявил о намерении Армении стать полноправным членом Евросоюза. По его словам, прием в ЕС — это не вопрос геополитической сделки, а требование соответствия европейским стандартам.

Впервые о планах начать евроинтеграцию власти Армении заявили в марте 2024 года. В сентябре внепарламентское объединение «Платформа демократических сил» внесло соответствующий законопроект в порядке гражданской инициативы. После сбора более 50 тыс. подписей правительство одобрило документ и передало его в парламент, где он был принят в окончательном чтении 26 марта.

