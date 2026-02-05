Россия продолжает бить по Украине

С начала 2026 года российские войска совершили 217 атак на украинскую энергосистему. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам совещания по чрезвычайной ситуации в энергетике.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский отметил, что наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Киеве, Харькове и их областях, а также в Сумской и Полтавской областях.

"Тяжело и в других регионах центральной Украины, в частности в Днепровской и Черкасской областях", - добавил он.

Президент сообщил, что после серии российских ударов в нескольких районах Киева без тепла остаются 1100 многоквартирных домов.

"По каждому такому дому должна быть четкая информация о сроках восстановления отопления и гарантированном обеспечении людей возможностями обогрева и поддержки", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что сейчас в столице Украины работают более 200 аварийных бригад. В министерстве энергетики обещают увеличить их число для ротации сотрудников, поскольку люди сильно утомлены.

Президент поручил премьер-министру срочно подготовить "конкретные данные о необходимых объемах дополнительной поддержки украинцев в общинах по всей стране".

Свириденко сообщила, что в рамках экстренных мер, введенных правительством из‑за кризиса в энергетике, уже более 9000 физических лиц-предпринимателей подали заявки на разовую государственную помощь до 15 тысяч гривен для обеспечения автономной работы во время аварийных отключений.

Кроме того, банки получили более 270 заявок на беспроцентные кредиты на генераторы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9".