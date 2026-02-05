Трамп отказался от политики «друг–враг»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Москвой, несмотря на фундаментальные разногласия по поводу ситуации в Украине. Об этом он сообщил в интервью американской журналистке Мегин Келли.

«Мы собираемся работать над тем, чтобы положить этому (украинскому конфликту) конец, но могут быть и некоторые области для сотрудничества. Его [Трампа] позиция такова: мы можем во многом не соглашаться с Россией, но в чем-то мы согласны, и я действительно считаю это фундаментальной переориентацией», - заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что внешняя политика Трампа строится на прагматичных интересах, а не на простом делении стран на друзей и врагов. По словам вице-президента, новый подход Белого дома предполагает возможность взаимодействия даже с оппонентами по тем вопросам, где интересы сторон совпадают. Вэнс отметил, что это отличает текущий курс от политики предыдущих администраций, которые отказывались от любого диалога с РФ из-за конфликта в Украине.