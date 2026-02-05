USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Трамп отказался от политики «друг–враг»

01:44 422

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Москвой, несмотря на фундаментальные разногласия по поводу ситуации в Украине. Об этом он сообщил в интервью американской журналистке Мегин Келли.

«Мы собираемся работать над тем, чтобы положить этому (украинскому конфликту) конец, но могут быть и некоторые области для сотрудничества. Его [Трампа] позиция такова: мы можем во многом не соглашаться с Россией, но в чем-то мы согласны, и я действительно считаю это фундаментальной переориентацией», - заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что внешняя политика Трампа строится на прагматичных интересах, а не на простом делении стран на друзей и врагов. По словам вице-президента, новый подход Белого дома предполагает возможность взаимодействия даже с оппонентами по тем вопросам, где интересы сторон совпадают. Вэнс отметил, что это отличает текущий курс от политики предыдущих администраций, которые отказывались от любого диалога с РФ из-за конфликта в Украине.

Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1002
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 3956
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 1443
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
4 февраля 2026, 20:51 2528
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 6462
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен все еще актуально
4 февраля 2026, 21:38 6535
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 2887
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
4 февраля 2026, 19:16 5846
Вэнс: США не допустят ядерного прорыва Ирана
Вэнс: США не допустят ядерного прорыва Ирана обновлено 01:59
01:59 5895
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
4 февраля 2026, 19:43 3030
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
4 февраля 2026, 19:05 3037

ЭТО ВАЖНО

Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1002
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 3956
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 1443
Курды закладывают мины замедленного действия
Курды закладывают мины замедленного действия горячая тема
4 февраля 2026, 20:51 2528
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 6462
Алиев: Наш пример должен быть изучен
Алиев: Наш пример должен быть изучен все еще актуально
4 февраля 2026, 21:38 6535
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 2887
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу все еще актуально
4 февраля 2026, 19:16 5846
Вэнс: США не допустят ядерного прорыва Ирана
Вэнс: США не допустят ядерного прорыва Ирана обновлено 01:59
01:59 5895
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно
В Армению из Азербайджана пошло российское зерно ОБНОВЛЕНО 19:43
4 февраля 2026, 19:43 3030
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
Суд в Баку оставил россиянина под арестом
4 февраля 2026, 19:05 3037
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться