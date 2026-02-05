Си Цзиньпин приедет к Трампу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина.
"Он приедет в Белый дом ближе к концу года", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина.
"Он приедет в Белый дом ближе к концу года", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.