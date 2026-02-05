USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Си Цзиньпин приедет к Трампу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина.

"Он приедет в Белый дом ближе к концу года", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов наша корреспонденция
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
