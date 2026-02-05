Генсек ООН в ожидании: кто и когда применит ядерное оружие?

Риск применения ядерного оружия сейчас является самым высоким за последние десятилетия, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя истечение срока действия ДСНВ.

"Этот распад десятилетий достижений не мог произойти в более неподходящее время - риск применения ядерного оружия является самым высоким за последние десятилетия", – сказал Гутерреш.

При этом он отметил, что "даже в этот момент неопределенности мы должны искать надежду".

Вместе с этим Гутерриш обратился к России и США с призывом незамедлительно возобновить диалог для создания новой системы контроля над вооружениями. Об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, опубликованном в связи с истечением срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).