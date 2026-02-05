USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Генсек ООН в ожидании: кто и когда применит ядерное оружие?

04:39 227

Риск применения ядерного оружия сейчас является самым высоким за последние десятилетия, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя истечение срока действия ДСНВ.

"Этот распад десятилетий достижений не мог произойти в более неподходящее время - риск применения ядерного оружия является самым высоким за последние десятилетия", – сказал Гутерреш.

При этом он отметил, что "даже в этот момент неопределенности мы должны искать надежду".

Вместе с этим Гутерриш обратился к России и США с призывом незамедлительно возобновить диалог для создания новой системы контроля над вооружениями. Об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, опубликованном в связи с истечением срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 454
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 519
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 522
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов наша корреспонденция
04:00 639
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема
03:18 1289
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 7062
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда
01:00 2218
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 3160
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1747
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 4300
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 2069

ЭТО ВАЖНО

Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 454
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 519
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 522
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов наша корреспонденция
04:00 639
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема
03:18 1289
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 7062
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда
01:00 2218
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 3160
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1747
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 4300
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 2069
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться