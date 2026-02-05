USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Трамп готовится к третьему сроку?

04:45 367

Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о планах оставаться на посту главы государства после истечения второго срока.

В интервью телеканалу NBC News Трампа спросили, видит ли он для себя "какой-либо сценарий, при котором он все еще будет президентом 21 января 2029 года", т. е. на следующий день после завершения его второго президентского срока.

"Я не знаю, это было бы интересно. Но не было бы ужасно, если бы я согласился с вами и дал вам ответ, которого вы ждете. Это сделало бы жизнь гораздо менее интересной", - ответил он.

В ноябре 2025 года Трамп заверил, что даже не думает о возможности вновь принять участие в президентских выборах в США. В конце января 2026 года Трамп вновь допустил возможность участия в выборах главы государства 2028 года. 22-я поправка к конституции, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками.

Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 455
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 519
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 525
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов наша корреспонденция
04:00 642
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема
03:18 1293
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 7064
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда
01:00 2221
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 3161
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1748
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 4300
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 2070

