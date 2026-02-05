Трамп готовится к третьему сроку?

Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о планах оставаться на посту главы государства после истечения второго срока.

В интервью телеканалу NBC News Трампа спросили, видит ли он для себя "какой-либо сценарий, при котором он все еще будет президентом 21 января 2029 года", т. е. на следующий день после завершения его второго президентского срока.

"Я не знаю, это было бы интересно. Но не было бы ужасно, если бы я согласился с вами и дал вам ответ, которого вы ждете. Это сделало бы жизнь гораздо менее интересной", - ответил он.

В ноябре 2025 года Трамп заверил, что даже не думает о возможности вновь принять участие в президентских выборах в США. В конце января 2026 года Трамп вновь допустил возможность участия в выборах главы государства 2028 года. 22-я поправка к конституции, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками.