Трамп о махинациях на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах существует проблема "международных махинаций" на выборах, включая попытки вмешательства в них со стороны иностранных государств.

"Знаете, многие махинации (на выборах - ред.) - это международные махинации... Мы знаем, что иностранные правительства пытаются оказывать большое влияние", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Президент также заявил, что признает поражение республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США в 2026 году, но только если они пройдут честно.

Вместе с этим, Трамп заявил, что обвинения против России во вмешательстве в президентские выборы в США оказались фальсификацией.