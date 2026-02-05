USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Трамп о махинациях на выборах в США

04:51 270

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах существует проблема "международных махинаций" на выборах, включая попытки вмешательства в них со стороны иностранных государств.

"Знаете, многие махинации (на выборах - ред.) - это международные махинации... Мы знаем, что иностранные правительства пытаются оказывать большое влияние", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Президент также заявил, что признает поражение республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США в 2026 году, но только если они пройдут честно.

Вместе с этим, Трамп заявил, что обвинения против России во вмешательстве в президентские выборы в США оказались фальсификацией.

Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 461
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 521
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 528
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов наша корреспонденция
04:00 646
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема
03:18 1303
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 7067
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда
01:00 2228
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 3161
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1750
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 4302
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 2072

