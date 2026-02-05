USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Эстония и Латвия призвали возобновить отношения с Россией

Президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Латвии Эвика Силиня в отдельных интервью телеканалу Euronews в среду призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Российской Федерацией.

"Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что у нас есть много вариантов", - приводит телеканал слова латвийского премьера.

Президент Эстонии в свою очередь подчеркнул, что выбранный спецпосланник должен быть от "крупной европейской страны", которая пользуется доверием как у России, так и у Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее на этой неделе заявлял, что работа по назначению спецпосланника "уже началась на техническом уровне", сообщает Euronews.

Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов наша корреспонденция
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
