Эстония и Латвия призвали возобновить отношения с Россией

Президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Латвии Эвика Силиня в отдельных интервью телеканалу Euronews в среду призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Российской Федерацией.

"Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что у нас есть много вариантов", - приводит телеканал слова латвийского премьера.

Президент Эстонии в свою очередь подчеркнул, что выбранный спецпосланник должен быть от "крупной европейской страны", которая пользуется доверием как у России, так и у Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее на этой неделе заявлял, что работа по назначению спецпосланника "уже началась на техническом уровне", сообщает Euronews.