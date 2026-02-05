Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов

Будапешт (Венгрия). Немецкий антифашист, 25-летняя Мая Т. приговорена к 8 годам лишения свободы за нападение на участников митинга неонацистов

Газа (Палестина). Убитый израильтянами младенец Ватин аль-Хабаз. 4 февраля в результате обстрела ЦАХАЛ погибли 21 палестинец, в том числе двое младенцев

Одесса (Украина). Жилой дом, пораженный российским беспилотником

Таль-Брак (Сирия). Местные жители приветствуют колонну правительственных сил, идущую в курдский город Камышлы

Миннеаполис (США). Федеральные агенты задержали протестующего после того, как судья отклонил ходатайство штата Миннесота о приостановлении деятельности ICE (Иммиграционной и таможенной службы) в штате

Коломбо (Шри-Ланка). Военнослужащие Женского корпуса армии принимают участие в военном параде, посвященном 78-й годовщине независимости страны