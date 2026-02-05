USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов

объектив haqqin.az
Отдел информации
05:02 460

Будапешт (Венгрия). Немецкий антифашист, 25-летняя Мая Т. приговорена к 8 годам лишения свободы за нападение на участников митинга неонацистов

Газа (Палестина). Убитый израильтянами младенец Ватин аль-Хабаз. 4 февраля в результате обстрела ЦАХАЛ погибли 21 палестинец, в том числе двое младенцев

Одесса (Украина). Жилой дом, пораженный российским беспилотником

Таль-Брак (Сирия). Местные жители приветствуют колонну правительственных сил, идущую в курдский город Камышлы

Миннеаполис (США). Федеральные агенты задержали протестующего после того, как судья отклонил ходатайство штата Миннесота о приостановлении деятельности ICE (Иммиграционной и таможенной службы) в штате

Коломбо (Шри-Ланка). Военнослужащие Женского корпуса армии принимают участие в военном параде, посвященном 78-й годовщине независимости страны

Сана (Йемен). Мусульмане читают Коран в большой мечети Саны

Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 461
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 521
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 528
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов
Сенсационное решение: Афины выдает Анкаре гюленистов наша корреспонденция
04:00 646
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном
Армения готовится к окончательному миру с Азербайджаном главная тема
03:18 1303
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу
«Нефтчи» вредит «Карабаху» и всему азербайджанскому футболу Подножка перед матчами с «Ньюкаслом»
4 февраля 2026, 21:44 7067
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо
После споров об аренде на бульваре Мустафаеву стало плохо haqqin.az из зала суда
01:00 2228
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу
Стреляют в сына Каддафи — попадают в Европу главная тема
4 февраля 2026, 21:25 3161
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт
Карикатура вместо революции, которую продают как бунт слово публицисту
00:41 1750
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики»
«Если Иран примет, то не будет Исламской республики» иранский политолог Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
4 февраля 2026, 21:09 4302
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст
Ливийский или азербайджанский? Вот в чем подтекст новый вопрос
00:01 2072

