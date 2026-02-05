Стратегическое партнерство Азербайджана и Эмиратов

Согласно информации, на встрече министры обсудили политические, экономические, торговые, энергетические, гуманитарные аспекты всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также ситуацию с безопасностью в регионе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Абу-Даби с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Министры подчеркнули ключевую роль взаимных визитов глав государств обеих стран, достигнутых договоренностей и подписанных документов в рамках этих визитов в плане вывода двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Стороны рассмотрели вопросы выполнения договоренностей, достигнутых в рамках первого заседания Комитета сотрудничества по всеобъемлющему стратегическому партнерству между двумя странами в ноябре прошлого года, отметили подготовительные работы к второму заседанию, которое состоится в этом году в Баку.

Была также подчеркнута важность дальнейшего продолжения взаимной поддержки в рамках региональных и международных организаций.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о мирной повестке дня после Вашингтонского саммита 8 августа.

Министры высоко оценили позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и ОАЭ, в этом контексте обсудили возможные шаги в направлении дальнейшего облегчения взаимных поездок граждан двух стран.