Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Стратегическое партнерство Азербайджана и Эмиратов

08:59 647

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Абу-Даби с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, на встрече министры обсудили политические, экономические, торговые, энергетические, гуманитарные аспекты всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также ситуацию с безопасностью в регионе.

Министры подчеркнули ключевую роль взаимных визитов глав государств обеих стран, достигнутых договоренностей и подписанных документов в рамках этих визитов в плане вывода двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Стороны рассмотрели вопросы выполнения договоренностей, достигнутых в рамках первого заседания Комитета сотрудничества по всеобъемлющему стратегическому партнерству между двумя странами в ноябре прошлого года, отметили подготовительные работы к второму заседанию, которое состоится в этом году в Баку.

Была также подчеркнута важность дальнейшего продолжения взаимной поддержки в рамках региональных и международных организаций.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о мирной повестке дня после Вашингтонского саммита 8 августа.

Министры высоко оценили позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и ОАЭ, в этом контексте обсудили возможные шаги в направлении дальнейшего облегчения взаимных поездок граждан двух стран.

Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
10:42 136
Генсек НАТО в опасности в Киеве
Генсек НАТО в опасности в Киеве обновлено 10:43; видео
10:43 237
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
10:28 320
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
10:20 416
Иран России небезразличен
Иран России небезразличен
10:19 376
Маск «отрезал» российских штурмовиков
Маск «отрезал» российских штурмовиков
10:11 824
Финны опасаются за НАТО
Финны опасаются за НАТО
10:04 393
Трампа убедили дать Ирану шанс
Трампа убедили дать Ирану шанс
08:52 1555
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2334
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 2270
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 2329

ЭТО ВАЖНО

