Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Куба не останется без российской нефти

уверяет посол
09:09 835

Россия в последние годы неоднократно поставляла нефть на Кубу и продолжит делать это, сказал в интервью РИА Новости российский посол в республике Виктор Коронелли.

«Исходим из того, что эта практика (поставки нефти) будет продолжена», — сказал он.

Трамп в последние недели ужесточил политику в отношении Гаваны. В четверг он объявил чрезвычайное положение в США, заявив, что правительство Кубы представляет собой «необычную и чрезвычайную угрозу» нацбезопасности страны. Белый дом также заявил, что введет санкции против любой страны, которая поставляет нефть на Кубу без разрешения Вашингтона.

Куба в ответ на действия США объявила международную чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Вашингтона. Politico со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа рассматривает возможность введения полной блокады импорта нефти на Кубу.

Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
10:42 138
Генсек НАТО в опасности в Киеве
Генсек НАТО в опасности в Киеве обновлено 10:43; видео
10:43 239
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
10:28 323
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
10:20 420
Иран России небезразличен
Иран России небезразличен
10:19 377
Маск «отрезал» российских штурмовиков
Маск «отрезал» российских штурмовиков
10:11 826
Финны опасаются за НАТО
Финны опасаются за НАТО
10:04 395
Трампа убедили дать Ирану шанс
Трампа убедили дать Ирану шанс
08:52 1557
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2337
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 2273
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 2331

