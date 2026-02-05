Куба не останется без российской нефти

Россия в последние годы неоднократно поставляла нефть на Кубу и продолжит делать это, сказал в интервью РИА Новости российский посол в республике Виктор Коронелли.

«Исходим из того, что эта практика (поставки нефти) будет продолжена», — сказал он.

Трамп в последние недели ужесточил политику в отношении Гаваны. В четверг он объявил чрезвычайное положение в США, заявив, что правительство Кубы представляет собой «необычную и чрезвычайную угрозу» нацбезопасности страны. Белый дом также заявил, что введет санкции против любой страны, которая поставляет нефть на Кубу без разрешения Вашингтона.

Куба в ответ на действия США объявила международную чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Вашингтона. Politico со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа рассматривает возможность введения полной блокады импорта нефти на Кубу.