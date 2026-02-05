Финны опасаются за НАТО

Финляндия не поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с Пятой статьей Устава НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, финские представители выразили опасения, что подобная формулировка может подорвать значение принципа коллективной обороны, лежащего в основе Североатлантического альянса.

Кроме того, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, как отмечается в публикации, предостерегла конгрессменов США от заключения «слабого» мирного соглашения по Украине.

«В гарантиях безопасности не уточняется характер поддержки со стороны США», — обратил внимание научный сотрудник Финского института международных отношений Йоэль Линнайнмяки. По его словам, план выглядит как ловушка.