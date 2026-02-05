USD 1.7000
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Финны опасаются за НАТО

10:04 397

Финляндия не поддерживает предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с Пятой статьей Устава НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, финские представители выразили опасения, что подобная формулировка может подорвать значение принципа коллективной обороны, лежащего в основе Североатлантического альянса.

Кроме того, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, как отмечается в публикации, предостерегла конгрессменов США от заключения «слабого» мирного соглашения по Украине.

«В гарантиях безопасности не уточняется характер поддержки со стороны США», — обратил внимание научный сотрудник Финского института международных отношений Йоэль Линнайнмяки. По его словам, план выглядит как ловушка.

Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
10:42 144
Генсек НАТО в опасности в Киеве
10:43 243
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
10:28 325
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
10:20 420
Иран России небезразличен
10:19 380
Маск «отрезал» российских штурмовиков
10:11 830
Финны опасаются за НАТО
10:04 398
Трампа убедили дать Ирану шанс
08:52 1562
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
05:02 2338
Россия подрывает Европу и в космосе
04:27 2276
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
04:16 2332

