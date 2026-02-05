Маск «отрезал» российских штурмовиков

«По всему фронту "легли" Старлинки. У противника тоже», — написал «военкор» Владимир Романов. Эту информацию подтвердили ряд других пророссийских каналов. Последний отметил, что спутникового интернета нет почти у 90% подразделений. «Сейчас резко выяснится, что подразделения без связи работать эффективно не могут. Вот новость для некоторых в высоких кабинетах будет», — написал один из них.

Еще один пророссийский военный канал связал массовое отключение с введением «белых списков» Starlink в Украине и предупредил, что «никакие перезагрузки терминалов не помогут». «Сильнее всего это ударит по передовым штурмовым группам закрепления, например в Купянске. Они лишились любой возможности для связи с большой землей», — подчеркнул Z-канал.

Также отмечается, что российским военным придется вернуться к «альтернативной связи», аальтернативы Starlink у российской армии не существует: «Многое, в том числе боевое управление, было завязано на нем и все воспринималось как данность».