Трамп гордится «дискомбобулятором»

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он придумал название оружию «дискомбобулятор», которое американские военные, предположительно, использовали при атаке на Венесуэлу. В интервью телеканалу NBC он заявил, что гордится этим названием.

«Мне не разрешено говорить об этом. Знаешь, что он [оружие] делает? Ни одно из их устройств не работало, вот что он делает. Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было «дискомбобулировано», — сказал Трамп.

По его словам, американским военным удалось полностью нейтрализовать противника, не потеряв «ни одного человека» и «ни одной единицы техники». Трамп подчеркнул, что операция по захвату Николаса Мадуро проходила в «очень тяжелой и плохой обстановке», так как резиденция сверженного президента находился непосредственно на территории военной базы в Южной Америке.

«Практически ни одного выстрела не было. Ты знаешь, они были готовы. А когда мы пришли, они ничего не могли сделать. <...> Он «дискомбобулировал» все. Ничего не работало, включая людей. Он вырубил людей», — пояснил американский президент.

Discombobulator дословно на русский можно перевести как «дезориентатор». Discombobulator происходит от сочетания глагола discombobulate (дезориентировать, сбивать с толку) и суффикса-or.

New York Post со ссылкой на венесуэльского военного писал, что в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, которое вызвало «сильную звуковую волну».