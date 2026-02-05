USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу
Новость дня
Пашинян: Эта награда принадлежит каждому армянину и азербайджанцу

Трамп гордится «дискомбобулятором»

10:16 415

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он придумал название оружию «дискомбобулятор», которое американские военные, предположительно, использовали при атаке на Венесуэлу. В интервью телеканалу NBC он заявил, что гордится этим названием.

«Мне не разрешено говорить об этом. Знаешь, что он [оружие] делает? Ни одно из их устройств не работало, вот что он делает. Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было «дискомбобулировано», — сказал Трамп.

По его словам, американским военным удалось полностью нейтрализовать противника, не потеряв «ни одного человека» и «ни одной единицы техники». Трамп подчеркнул, что операция по захвату Николаса Мадуро проходила в «очень тяжелой и плохой обстановке», так как резиденция сверженного президента находился непосредственно на территории военной базы в Южной Америке.

«Практически ни одного выстрела не было. Ты знаешь, они были готовы. А когда мы пришли, они ничего не могли сделать. <...> Он «дискомбобулировал» все. Ничего не работало, включая людей. Он вырубил людей», — пояснил американский президент.

Discombobulator дословно на русский можно перевести как «дезориентатор». Discombobulator происходит от сочетания глагола discombobulate (дезориентировать, сбивать с толку) и суффикса-or.

New York Post со ссылкой на венесуэльского военного писал, что в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, которое вызвало «сильную звуковую волну».

Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
10:42 146
Генсек НАТО в опасности в Киеве
Генсек НАТО в опасности в Киеве обновлено 10:43; видео
10:43 243
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
10:28 326
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
10:20 421
Иран России небезразличен
Иран России небезразличен
10:19 381
Маск «отрезал» российских штурмовиков
Маск «отрезал» российских штурмовиков
10:11 831
Финны опасаются за НАТО
Финны опасаются за НАТО
10:04 399
Трампа убедили дать Ирану шанс
Трампа убедили дать Ирану шанс
08:52 1564
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2338
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 2276
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 2333

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
Зеленский о Путине: «Европейцев не боится, но боится Трампа»
10:42 146
Генсек НАТО в опасности в Киеве
Генсек НАТО в опасности в Киеве обновлено 10:43; видео
10:43 243
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
Ильхам Алиев поделился кадрами с церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство»
10:28 326
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
Зеленский о покушениях на его жизнь: «Я привык к этому»
10:20 421
Иран России небезразличен
Иран России небезразличен
10:19 381
Маск «отрезал» российских штурмовиков
Маск «отрезал» российских штурмовиков
10:11 831
Финны опасаются за НАТО
Финны опасаются за НАТО
10:04 399
Трампа убедили дать Ирану шанс
Трампа убедили дать Ирану шанс
08:52 1564
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов
Антифашиста арестовали за нападение на немецких нацистов объектив haqqin.az
05:02 2338
Россия подрывает Европу и в космосе
Россия подрывает Европу и в космосе наш комментарий
04:27 2276
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем
Эрдогану с Маленьким принцем тепло под Солнцем наш комментарий
04:16 2333
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться