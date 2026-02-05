Иран России небезразличен

Ситуация между Ираном и США взрывоопасна, Россия не навязывается им в помощники, но обстановка на Ближнем Востоке ей небезразлична, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров российским СМИ.

«Сейчас мы не навязываемся в помощники Ирану, Израилю, Соединенным Штатам. В наших контактах с ними мы просто обсуждаем эту ситуацию. Иран наш близкий партнер, сосед. Нам небезразлично, как будет развиваться ситуация. Тем более, что она взрывоопасна не только в отношении самого Ирана, но и в отношении всего Ближнего и Среднего Востока», - сказал он.

«Там слишком много мин замедленного действия, которые только и ждут, чтобы на них наступили неуклюжей ногой. Иранцы, израильтяне знают, что мы опять готовы предложить свои услуги в том, что касается вклада в выполнение договоренностей, надеюсь, когда или если она будет достигнута», - добавил Лавров.